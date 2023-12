Một buổi sáng, Quảng Trị khởi công và khởi động 2 dự án gần 7.900 tỷ đồng

Trong cùng buổi sáng, tỉnh Quảng Trị khởi công và khởi động 2 dự án với tổng số vốn đầu tư theo phê duyệt gần 7.900 tỷ đồng.

Sáng 15/12, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH Liên doanh phát triển Quảng Trị (QTIP) tổ chức lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Quảng Trị. Dự lễ có lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị…

Khởi công dự án khu công nghiệp Quảng Trị nhận được sự quan tâm, mong chờ của người dân của tỉnh. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 418/QĐ-TTg ngày 23/3/2021 với tổng vốn đầu tư 2.074 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 97,4 ha - tổng vốn đầu tư 504,39 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2021-2025.

Dự án do Công ty TNHH liên doanh phát triển Quảng Trị làm chủ đầu tư (gồm 3 nhà đầu tư liên doanh hợp tác là Công ty TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV), Công ty Cổ phần đô thị Amata Biên Hòa (thuộc Tập đoàn Amata của Thái Lan) và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản).

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị được thực hiện tại thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng) với diện tích 481ha. Khu công nghiệp Quảng Trị nằm cách sân bay quốc tế Phú Bài (Huế) 60km.

Khu công nghiệp Quảng Trị được kỳ vọng sẽ giúp tỉnh này phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chính phủ Việt Nam kỳ vọng dự án sẽ góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Trị, tạo ra một trung tâm kinh tế dọc theo hành lang kinh tế Đông - Tây nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar. Hành lang kinh tế xuyên khu vực này được kỳ vọng thúc đẩy sự phát triển và hội nhập của 4 nước ASEAN.

Các ngành công nghiệp mục tiêu của khu công nghiệp bao gồm dệt may, giày dép, bao bì và in ấn, chế biến gỗ và nội thất, thực phẩm và đồ uống. Tại lễ khởi công, 5 doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để thuê đất tại khu công nghiệp Quảng Trị. Công ty đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore có kế hoạch thực hiện sản xuất may mặc tại khu công nghiệp, cùng với 3 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sản xuất đồ nội thất và phân phối xe máy.

Khu công nghiệp Quảng Trị sẽ được phát triển trong 12 năm. Khi đi vào hoạt động, dự kiến dự án này sẽ tạo việc làm cho 30.000 đến 40.000 lao động.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị và Liên danh nhà đầu tư T&T Group – CIENCO4 tổ chức lễ khởi động dự án cảng hàng không Quảng Trị.

Dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quảng Trị do liên danh công ty TNHH đầu tư và Phát triển T&T và Công ty cổ phần tập đoàn CIENCO4 làm nhà đầu tư với tổng mức 5.821 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng trao quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần 2 - xây dựng cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dự án cảng hàng không tỉnh Quảng Trị có quy mô trên 265ha, thực hiện tại các xã Gio Quang, Gio Hải và Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là vị trí trọng điểm của miền Trung, kết nối giao thông Bắc – Nam về quốc lộ 1 – đường Hồ Chí Minh và giao thông Bắc – Nam với trục Hành lang kinh tế Đông – Tây qua quốc lộ 9 và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Dự án cảng hàng không Quảng Trị thành phần xây dựng chính thức khởi động. Ảnh: Ngọc Vũ.

Dự án cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C, có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E, cho phép khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ và sân bay quân sự cấp II, đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hoá/năm.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kỳ vọng dự án cảng hàng không Quảng Trị sớm được thực hiện, chắp cánh cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.