Khởi công gần 3 năm nhưng dự án đường “khủng” 3.500 tỷ của Quảng Ngãi giải ngân chưa đến 27%

Vướng khó trong GPMB “bài ca muôn thuở” làm chậm tiến độ

Sáng 29/8, thông tin từ đại diện chính quyền Quảng Ngãi cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm vừa có buổi kiểm tra hiện trường xem xét, để có chỉ đạo gỡ vướng khó cho dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi.

Cầu số 2 bắc qua sông Trà Bồng, xã Bình Sơn 1 hạng mục của dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.Ảnh: TN

Thông tin đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tại hiện trường, đại diện chủ đầu tư là BQL dự án các công trình giao thông cho biết đến nay, phần GPMB của dự án mới chỉ đạt 28%, cụ thể là xã Vạn Tường đạt khoảng 8%; xã Thọ Phong khoảng 7%; xã Đông Sơn 20% và xã Bình Sơn đạt khoảng 50%.

Tiến độ thi công trên phần diện tích mặt bằng đã được bàn giao của dự án đạt 33%; luỹ kế giải ngân kể từ khi khởi công (tháng 12/2023) đến nay được khoảng 259/964 tỷ đồng, đạt 26,8%....

Đại diện chủ đầu tư cho biết, vướng khó lớn nhất mà dự án đang gặp phải là công tác GPMB. Theo đó riêng 2 tháng vừa qua, chỉ có 2 phương án bồi thường (thuộc địa bàn 2 xã Thọ Phong và Bình Sơn) được phê duyệt, với diện tích không đáng kể.

Sự vướng khó của công tác GPMB là một nguyên nhân chính gây ảnh hưởng lớn và dẫn đến công tác thi công, giải ngân vốn chậm.

Vì vậy BQL dự án các công trình giao thông kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền địa phương, cần quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ GPMB.

Ông Đỗ Vũ Bảo, Phó Giám đốc BQL dự án các công trình giao thông, đang trình bày tình hình thực hiện dự án với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm (phải).Ảnh: TN

Cần ưu tiên GPMB phần diện tích 42ha thuộc phường Trương Quang Trọng; việc thực hiện GPMB cần liền mạch, không đứt gãy để nhà thầu được thuận lợi hơn trong triển khai thi công.

Cấp, ngành cần tập trung tháo gỡ vướng khó để đẩy nhanh tiến độ

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm một lần nữa nhấn mạnh, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là dự án đa mục tiêu và khi hoàn thành, sẽ đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông giữa các khu vực, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư, khai thác quỹ đất, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Một phần việc của dự án đang được thi công.Ảnh: TN

Vì vậy yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung phối hợp để tháo gỡ khó khăn, trong đó trước mắt cần tập trung GPMB các vị trí quan trọng, để nhà thầu có điều kiện đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Chủ đầu tư khẩn trương xây dựng các khu TĐC, để nhanh chóng và sớm di dời dân nhằm thực hiện thu hồi đất, giao nhà nhà thầu triển khai thi công.

Chính quyền các địa phương có dự án đi qua phải tập trung rà soát xử lý các vướng mắc về đất đai, sớm hoàn thành thủ tục và phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đối với phần diện tích đất còn lại.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm giao trách nhiệm cho Sở NN&MT, sớm giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát, kịp thời cấp đủ cát xây dựng cho dự án.

Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi được khởi công tháng 12/2023, có tổng chiều dài tuyến 26,88km, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, gồm vốn T.Ư 1.300 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh

Dự án do BQL dự án công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, được giao làm chủ đầu tư; thời gian thi công từ năm 2022 – 2027.

Đến thời điểm này Hoàng Sa – Dốc Sỏi là công trình đường giao thông lớn nhất, do UBND tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do đền bù GPMB gặp khó khăn; mỏ vật liệu cát được cấp chỉ định phục vụ thi công bị vướng quy trình thủ tục….dẫn đến không ít thời điểm tiến độ thi công “chậm hơn rùa”, “đứng bánh tại chỗ” kéo dài hàng tháng.Ảnh: ĐX

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dự án, do đền bù GPMB gặp khó khăn; mỏ vật liệu cát được cấp chỉ định phục vụ thi công bị vướng quy trình thủ tục….dẫn đến không ít thời điểm tiến độ thi công “chậm hơn rùa”, “đứng bánh tại chỗ” kéo dài hàng tháng.