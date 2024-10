Khởi công dự án trung tâm thương mại GO! Yên Bái rộng 13.000m2

Trung tâm thương mại GO! Yên Bái khi đi vào khai thác sẽ góp phần tạo thêm hàng trăm công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp; đồng thời giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh.

Ngày 5/10, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tổ chức lễ khởi công dự án GO! Yên Bái tại phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Dự án GO! Yên Bái được xây dựng trên khuôn viên gần 13.000m2, gồm 1 tầng thương mại, được xây dựng theo mô hình đa tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Theo kế hoạch, dự án GO! Yên Bái sẽ hoàn thành và đi vào vận hành trong quý 4 năm 2025.

Phối cảnh dự án GO! Yên Bái.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái, nhấn mạnh: "Sau những ngày Yên Bái gồng mình chống chọi với bão số 3, có thể nói sự kiện lễ khởi công GO! Yên Bái hôm nay mang một ý nghĩa quan trọng, như một tin vui trong những ngày phục hồi phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố cũng như của tỉnh Yên Bái."



Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái mong rằng khi dự án đi vào hoạt động sẽ là một kênh giới thiệu, tiêu thụ hàng hóa chủ lực của tỉnh Yên Bái đến với người tiêu dùng. Ảnh: Hoàng Hữu.



Dự án GO! Yên Bái là dự án có quy mô lớn trên địa bàn thành phố cũng là dự án đầu tư đầu tiên của Tập đoàn tại địa phương. Việc triển khai, hoàn thành và đưa công trình vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích cho nhà đầu tư, thúc đẩy ngành bán lẻ, thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như của tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai đầu tư, kinh doanh dự án.

Ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Central Retail Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hàng Hữu.

Ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: "Tập đoàn Central Retail luôn nỗ lực thực hiện cam kết "Đóng góp vào sự thịnh vượng của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt". Chúng tôi rất cảm kích bởi ngay từ những ngày đầu khi chúng tôi đề nghị đầu tư dự án GO! Yên Bái đã được lãnh đạo tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi về thông tin, địa điểm thực hiện dự án, thủ tục pháp lý với tinh thần hỗ trợ tối đa, giúp chúng tôi nhanh chóng khởi công dự án quan trọng này.

Ngay sau lễ khởi công hôm nay, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, đẩy nhanh tiến tiến độ xây dựng để sớm đưa vào vận hành GO! Yên Bái, để có thể đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Yên Bái".

Tập đoàn Central Retail Việt Nam trao tặng 500 phần quà đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

GO! Yên Bái khi đi vào khai thác sẽ góp phần tạo thêm hàng trăm công việc trực tiếp và gián tiếp; đồng thời giải quyết đầu ra cho các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP của tỉnh. Theo đó, hàng hóa của nông dân, Hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh sẽ có cơ hội phân phối ở đại siêu thị GO! Yên Bái, và phát triển ra toàn quốc thông qua chuỗi siêu thị GO!, Big C, Tops Market, go!... của tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình GO! Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

Nhân dịp này, tập đoàn Central Retail Việt Nam trao tặng 500 phần quà đồ dùng học tập, nhằm tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhanh chóng khắc phục những hậu quả do đợt thiên tai vừa qua, và đạt nhiều thành tích trong năm học mới.