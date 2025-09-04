Hòa Phát Dung Quất 2 vừa cho ra mẻ gang đầu tiên tại lò số 2

Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) cho biết lò cao số 2 của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vừa cho ra mẻ gang đầu tiên, đánh dấu việc hoàn thành phân kỳ 2 của dự án.

Lò cao số 2 do Danieli Corus (Hà Lan) thiết kế, chế tạo, cung cấp. Thể tích lò 2500m3, cho sản lượng gang lỏng gấp đôi lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện tại, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Thiết bị công nghệ đóng vai trò cốt lõi trong thành công của dự án. Hòa Phát Dung Quất 2 sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như lò thổi oxy luyện thép (BOF) và lò tinh luyện chân không kiểu RH của SMS (Đức), Máy đúc phôi thép tấm dày Primetals (Vương quốc Anh) và lò cao (BF) Danieli Corus (Hà Lan).

Hòa Phát ra lò mẻ gang đầu tiên từ lò cao số 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Ảnh: HPG

Hệ thống thiết bị này nhằm mục tiêu đạt chất lượng sản phẩm cao nhất, đảm bảo tất cả các khâu sản xuất quan trọng đều được vận hành tốt nhất, thân thiện môi trường nhất với chi phí sản xuất thấp nhất. Là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, Hòa Phát đầu tư công nghệ hiện đại theo mô hình tuần hoàn khép kín, thu hồi toàn bộ nhiệt dư, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện. Hệ thống thiết bị tiên tiến này không chỉ giúp tăng hiệu suất sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng mà còn giảm thiểu chi phí vận hành.

Với việc hoàn thành lò cao 2 của Dung Quất 2, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành tổng cộng 6 lò cao, trong đó có 4 lò Dự án Hòa Phát Dung Quất 1 và 2 lò Dự án Hòa Phát Dung Quất 2. Tổng công suất của Khu liên hợp đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), thép chất lượng cao.

Sản lượng thép Hòa Phát sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...

Sau khi hoàn thành Dự án Hòa Phát Dung Quất 2, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, tương đương top 30 doanh nghiệp thép thế giới.

Dự án Hoà Phát Dung Quất 2 có quy mô 280ha, tổng vốn đầu tư lên tới 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao/năm. Đây là dự án then chốt nhằm nâng cao năng lực sản xuất thép trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Ngãi.

Đội ngũ kỹ sư luyện gang kiểm soát các thông số kỹ thuật của lò cao tại phòng điều khiển trung tâm. Ảnh: HPG

Ở lĩnh vực thép đặc biệt, Hòa Phát đã công bố kế hoạch đầu tư 14.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy thép ray và thép phục vụ các công trình hạ tầng lớn. Điển hình như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai và các tuyến metro. Với dự án này, Hòa Phát trở thành doanh nghiệp duy nhất tại Đông Nam Á có khả năng sản xuất thép ray cho đường sắt cao tốc.

Theo báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với cùng kỳ. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng thép cuộn cán nóng đạt mức tăng 42%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát đạt doanh thu hơn 73.500 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng hoàn thành 44% chỉ tiêu doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

