Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 33 cơ quan, địa phương ở Quảng Nam giải ngân vốn đầu tư công chậm

Ngày 1/4, nguồn tin cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng đã có báo cáo về việc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, có 17 cơ quan, đơn vị và 16 địa phương phải thực hiện tổ chức thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Hiện nay, các đơn vị đã có báo cáo và nhận trách nhiệm về kết quả tỷ lệ giải ngân thấp dưới 95%.

Cầu Tam Giang, huyện Núi Thành xây dựng hoàn thành mấy năm trời nhưng nay vẫn chưa đưa vào sử dụng do vướng mặt bằng 2 bên đầu cầu. Ảnh: T.H

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 giải ngân 5.799.287 triệu đồng, đạt 79,9% so với kế hoạch vốn sau điều chỉnh, đạt 84% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao từ đầu năm, đạt 89% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, không đạt tỷ lệ 95% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Để thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công, trong năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) đã ban hành 16 văn bản, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành trên 15 văn bản và và tổ chức nhiều buổi trực tiếp làm việc với các ngành, địa phương để đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm…

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 vẫn không đạt so với tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ giao, do một số nguyên nhân chính vẫn là do công tác tổ chức triển khai thực hiện ở các địa phương còn bất cập, công tác chỉ đạo chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, chưa sâu sát.

Công tác GPMB vẫn là điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Công tác phối hợp trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị chủ đầu tư có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình.

Nguồn thu sử dụng đất không thu được so với dự toán được giao (chỉ đạt 34%), vì vậy, nguồn vốn sử dụng đất không kịp thời huy động vào ngân sách nhà nước để bố trí và giải ngân cho các dự án đầu tư…

Dự án cầu Tam Tiến, huyện Núi Thành cũng chậm tiến độ. Ảnh: T.H

Những hạn chế của UBND tỉnh Quảng Nam nêu trên, trách nhiệm chủ yếu là của tập thể UBND tỉnh và của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh xin nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu UBND tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý toàn diện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh và lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và từng thành viên UBND tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư, theo đó, 17 cơ quan, đơn vị và 16 địa phương phải thực hiện tổ chức thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Hiện nay, các đơn vị đã có báo cáo và nhận trách nhiệm về kết quả tỷ lệ giải ngân thấp dưới 95%...