Kiểm điểm lãnh đạo Bộ, ngành và địa phương không rà soát, đề xuất gỡ dự án khó khăn kéo dài

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Công điện số 193/CĐ-TTg của Thủ tướng về việc khẩn trương hoàn thành việc rà soát toàn diện, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài trên Hệ thống 751.

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu rõ, ngày 20/8/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 138/CĐ-TTg về tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài để triển khai ngay các dự án.

Thủ tướng yêu cầu Bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, đầy đủ danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751 (Hệ thống 751).

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều Bộ, ngành địa phương chưa hoàn thành việc cập nhật, rà soát, đề xuất giải pháp, thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài thuộc phạm vi quản lý.

Tính đến ngày 07/10/2025, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát của 1.596/2.991 dự án của 17 địa phương và 06 Bộ, ngành; 02 địa phương không có dự án vướng mắc; còn lại 1.395 dự án của 15 địa phương (Lâm Đồng, Tây Ninh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Thành phố Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Cà Mau, Quảng Trị, Lạng Sơn, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hà Nội).

Các bộ, hiện nay còn 08 Bộ, ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chưa thực hiện việc rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý, gây ảnh hưởng đến chất lượng; tiến độ tổng hợp thông tin, số liệu và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách tháo gỡ.

Công điện của Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện, đề xuất cơ chế tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án trên Hệ thống 751 trước ngày 14/10/2025.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, đề xuất giải pháp, thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên Hệ thống 751.

Thủ tướng yêu cầu có giải pháp cụ thể hoàn thành dứt điểm trước ngày 14/10 về tháo gỡ dứt điểm vướng mắc của từng dự án.

Sau thời hạn nêu trên, Bộ Tài chính tổng hợp danh sách các Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành. Đồng thời, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính (là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751) để được hướng dẫn.