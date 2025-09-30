Chỉ một nhà thầu tham dự Gói thầu chính gần 6.000 tỷ đồng thuộc dự án cầu Thượng Cát

Được biết, đây là gói thầu chính gồm nhiều hạng mục thi công xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm khảo sát), lắp dựng biển thông tin công trình, lập mô hình thông tin công trình Bim cho giai đoạn thi công, thực hiện thi công xây dựng toàn bộ công trình và, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công. Giá dự toán được duyệt sau khi phê duyệt KHLCNT của gói 27/XL là hơn 5.930 tỷ đồng.

Theo Biên bản mở thầu ngày 28/9, chỉ có duy nhất Liên danh Nhà thầu Gói 27/XL tham dự, với mức giá dự thầu 5.920 tỷ đồng. Được biết, doanh nghiệp đứng đầu Liên danh này là Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam.

Phối cảnh cầu Thượng Cát

Theo tìm hiểu của phóng viên, doanh nghiệp đứng đầu Liên danh này là Công ty CP Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam (mã định danh vn0313822745 - Hạ tầng Bắc Trung Nam). Thông tin cập nhật tại Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Hạ tầng Bắc Trung Nam thành lập hồi tháng 5/2016, ban đầu, doanh nghiệp có tên là Công ty CP Xây dựng Bắc Trung Nam 18 E&C.

Hiện địa chỉ trụ sở của Bắc Trung Nam đặt tại phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch HĐQT của Hạ tầng Bắc Trung Nam là ông Bùi Mạnh Hùng.

Về Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, đây là dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội là chủ đầu tư.

Tổng chiều dài cầu và đường hai đầu cầu là 5,226 km, trong đó: chiều dài đường dẫn 1.321m, chiều dài cầu 3.904,6m. Điểm đầu Km3+504,77 giao đường Kỳ Vũ, tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm (nay là phường Thượng Cát) (điểm đầu dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc Lộ 32); điểm cuối Km8+731,16 giao cắt Quốc lộ 23B tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc). Tiến độ thực hiện dự án năm 2024 - 2027.

Việc đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát giúp đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt trong việc đầu tư toàn tuyến đường Vành đai 3,5; giúp giảm tải lưu lượng cho tuyến đường 70, đường Vành đai 3 và hình thành các tuyến đường hạ tầng khung quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, nhằm giảm áp lực cho các cây cầu hiện hữu bắc qua sông Hồng và mở ra động lực phát triển mới của Thủ đô.