Kim ngạch xuất nhập khẩu quý I/2023 giảm 23 tỷ USD, ngân sách thất thu trên 17.700 tỷ đồng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt hơn 154,27 tỷ USD, giảm 13,3%, tương đương hơn 23,62 tỷ USD). Nguyên nhân chính kéo theo suy giảm số thu ngân sách trong quý I/2023.

Tổng cục Hải quan có báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu tháng 3 và 3 tháng đầu năm, theo đó trong 3 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách từ các hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt trên 91.267 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD).



So sánh với cùng kỳ năm trước, số thu ngân sách giảm hơn 17.780 tỷ đồng (ước gần 800 triệu USD).

Nguyên nhân số thu ngân sách giảm đến từ việc giảm thuế suất thuế xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam giảm theo lộ trình của các hiệp định thương mại với EU, Nhật Bản, Mỹ. Bên cạnh đó, sự suy giảm xuất khẩu 3 tháng đầu năm, khiến số thu ngân sách cũng giảm theo.

Kim ngạch suy giảm, khiến ngân sách thất thu gần tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 3 năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 58,49 tỷ USD, tăng 18,6% so với tháng trước (tương ứng tăng 9,19 tỷ USD). Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 29,57 tỷ USD, tăng 13,5% (tương ứng tăng 3,52 tỷ USD) so với tháng trước và trị giá nhập khẩu ước đạt 28,92 tỷ USD, tăng 24,4% (tương ứng tăng 5,67 tỷ USD) so với tháng trước.

Lũy kế 3 tháng/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 154,27 tỷ USD, giảm 13,3% (tương ứng giảm 23,62 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 79,17 tỷ USD, giảm 11,9% (tương ứng giảm 10,71 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022 và trị giá nhập khẩu ước đạt 75,1 tỷ USD, giảm 14,7% (tương ứng giảm 12,91 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đều giảm, điều này tác động trực tiếp làm giảm số thu thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan.

Về cán cân thương mại, theo số liệu của Tổng cục Hải quan trong tháng 3 năm 2023, xuất nhập khẩu của Việt Nam ước tính thặng dư 645 triệu USD. Lũy kế 3 tháng từ đầu năm 2023, cả nước ước tính thặng dư 4,07 tỷ USD.

Mới đây, Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm, theo đó kinh tế của Việt Nam trong quý I/2023 chỉ tăng trưởng trên 3,3%, hết 3 tháng năm 2023, cả nước có hơn 60.200 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có gần 20.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo lĩnh vực hoạt động, ngành kinh doanh bất động sản và sản xuất phân phối điện, nước, gas có tỷ lệ DN giải thể, thành lập mới cao nhất. Quý đầu năm, cứ khoảng 3 DN bất động sản thành lập mới thì có 1 DN giải thể. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2023 cho thấy, gần 40% DN được khảo sát cho biết, khối lượng sản xuất, đơn đặt hàng sụt giảm. Hơn 40% DN bị giảm đơn đặt hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, dự kiến quý II/2023, 44,1% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý I/2023.