Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 8,1% năm 2021

Mặc dù đang tăng trưởng chậm lại vào những tháng cuối năm, nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trên 8% trong cả năm 2021, vượt xa mục tiêu nước này đề ra trên 6% hồi đầu năm.

Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố ngày 17/1 cho thấy, năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này đạt 114.367 tỷ Nhân dân tệ (NDT), khoảng 17,7 nghìn tỷ USD), tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Đây là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất trong gần 1 thập kỷ, một phần do cơ sở so sánh thấp của năm 2020, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Ông Ninh Cát Triết, Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: SCIO.

Hồi đầu năm 2021, mục tiêu kinh tế do chính phủ Trung Quốc đặt ra là tăng trên 6%. Tuy nhiên, trong quý IV, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm rõ rệt khi chỉ tăng 4%, so với 4,9% của quý III, 7,9% trong quý II và 18,3% của quý I.

Đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong khoảng 1,5 năm trở lại đây, do nhu cầu yếu đi trước sự suy giảm của thị trường bất động sản, chính sách kiềm chế nợ, giá cả một số nguyên liệu tăng cao, khủng hoảng năng lượng và các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Bên cạnh việc khẳng định nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi trong năm 2021, ông Ninh Cát Triết, Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng nhấn mạnh: “Chúng ta cũng phải thấy rằng, môi trường bên ngoài ngày càng trở nên phức tạp nghiêm trọng và bất định, nền kinh tế trong nước phải đối mặt với ba áp lực là nhu cầu thu hẹp, cú sốc nguồn cung và kỳ vọng suy yếu”.

Theo quan chức này, trong năm 2022, Trung Quốc sẽ đặt việc duy trì ổn định lên nhiệm vụ hàng đầu, trong đó bao gồm đảm bảo kinh tế phát triển trong biên độ hợp lý, giữ vững ổn định xã hội, tạo đà và đặt nền tảng vững chắc cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức trong năm nay.

Mới đây, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 4,1% trong năm 2022, giảm 0,2% so với dự báo được đưa ra trước đó do diễn biến căng thẳng của tình hình đại dịch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc cũng sẽ chậm lại, ở mức 5,1% trong năm 2022 và 5,2% trong năm tiếp theo./.