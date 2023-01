Lafooco (LAF) bị phạt 210 triệu đồng

Công ty CP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco, HoSE: LAF) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do nhiều lỗi vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 19/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco, HoSE: LAF).

Theo đó, Lafooco bị xử phạt 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn về báo cáo thường niên năm 2021 trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Tiếp đó, Lafooco bị phạt thêm 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về khối lượng sở hữu cổ phiếu cuối kỳ của các Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Khải, bà Nguyễn Thái Hạnh Linh và ông Phan Ngọc Sơn tại báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 số 59/CK-2022 ngày 25/7/2022.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBCKNN yêu cầu Lafooco buộc phải cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 42 theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tổng số tiền phạt đối với Lafooco là 210 triệu đồng.

Theo UBCKNN, biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm quy định.

Tiền thân của CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An là Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Long An là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1985 - trực thuộc UBND tỉnh Long An.

Ngày 01/07/1995, Xí nghiệp đã được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An.

Tính tới 30/9/2022, cổ đông lớn của Lafooco bao gồm Công ty CP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) sở hữu 80,52% vốn điều lệ và còn lại 19,48% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông khác.