Lãi suất trái phiếu Đông Á mới nổi tăng giữa bối cảnh không chắc chắn về giảm phát

Theo báo cáo mới của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), lãi suất trái phiếu tại Đông Á mới nổi tăng trong bối cảnh các kỳ vọng ngày càng được củng cố về việc lãi suất sẽ tiếp tục được neo cao trong thời gian dài hơn.

Theo ấn bản mới nhất của báo cáo Giám sát Trái phiếu Châu Á được công bố hôm nay, dòng vốn trái phiếu rút khỏi các thị trường khu vực lên tới 20 tỉ USD trong tháng 3 và tháng 4. Giảm phát chậm hơn kỳ vọng đã củng cố khả năng lãi suất tăng cao hơn trong thời gian dài hơn và thúc đẩy lãi suất trái phiếu ngắn hạn và dài hạn tại cả các nền kinh tế phát triển và các thị trường khu vực.

Các đồng tiền khu vực đã giảm giá so với đồng đô-la Mỹ và chênh lệch hoán đổi rủi ro tín dụng được nới rộng ở hầu hết các thị trường. Phần lớn các thị trường chứng khoán trong khu vực tăng điểm nhờ triển vọng kinh tế tốt, nhưng thị trường chứng khoán tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chứng kiến dòng vốn rút ra ở mức 4,7 tỉ USD.

Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, ông Albert Park, nhận định: "Các điều kiện tài chính của Đông Á mới nổi vẫn ổn định. Nhưng căng thẳng địa chính trị kéo dài và các hiện tượng thời tiết bất lợi dẫn tới rủi ro cao hơn đối với lạm phát, làm tăng thêm sự không chắc chắn về lộ trình giảm phát. Một số cơ quan quản lý tiền tệ khu vực có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để bảo vệ đồng tiền trong bối cảnh không chắc chắn về xu hướng giảm phát và lập trường tiền tệ toàn cầu".

Ảnh minh họa.

Khu vực Đông Á mới nổi bao gồm các nền kinh tế thành viên ASEAN; Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc); Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc. Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của khu vực này tăng chậm hơn trong Quý 1-2024, ở mức 1,4%, đạt 24,7 nghìn tỉ USD. Việc giảm phát hành trái phiếu chính phủ ở Trung Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc đã kìm hãm sự mở rộng của thị trường khu vực. Nhưng phân khúc trái phiếu doanh nghiệp của khu vực đã gia tăng, được hỗ trợ bởi lượng trái phiếu phát hành mạnh mẽ ở cả hai nền kinh tế này, với việc chính phủ Trung Quốc thực hiện các giải pháp để thúc đẩy nền kinh tế trong nước.

Lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn cũng phủ bóng lên các thị trường trái phiếu bền vững tại khu vực ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3), dẫn tới sự sụt giảm trong hoạt động phát hành trái phiều bền vững trong quý I/2024, đạt 805,9 tỉ USD vào cuối tháng 3.

Đây vẫn là thị trường trái phiếu bền vững lớn thứ hai thế giới, chiếm 18,9% thị phần toàn cầu, xếp sau Liên minh Châu Âu với tỉ lệ 37,6%. Tuy nhiên, trái phiếu bền vững chỉ chiếm 2,1% tổng thị trường trái phiếu của ASEAN+3, so với 7,3% ở Liên minh châu Âu.

Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam đã phục hồi với mức tăng trưởng 7,7% so với quý trước, nhờ lượng phát hành trái phiếu chính phủ tăng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nối lại việc phát hành tín phiếu ngân hàng trung ương vào tháng 3. Trái phiếu kho bạc và trái phiếu chính phủ khác tăng 3,3% so với quý trước để hỗ trợ các yêu cầu tài trợ của chính phủ. Trái phiếu doanh nghiệp giảm 0,9% do khối lượng lớn trái phiếu đáo hạn và lượng phát hành thấp.

Thị trường trái phiếu bền vững ở Việt Nam đạt quy mô 800 triệu USD vào cuối tháng 3. Thị trường này bao gồm trái phiếu xanh và các công cụ trái phiếu bền vững do các doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và hầu hết có kỳ hạn ngắn.

Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng trung bình 56 điểm cơ bản đối với tất cả các kỳ hạn do lạm phát trong nước gia tăng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trì hoãn cắt giảm lãi suất điều hành. Lạm phát giá tiêu dùng so với cùng kỳ năm trước của Việt Nam tăng lên 4,44% trong tháng 5, tiến gần đến mức trần 4,50% của chính phủ.