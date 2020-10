Làm ăn với EU không nên “sáng nắng, chiều mưa”

Trong tiếp cận thị trường EU để hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết EVFTA thì các vấn đề liên quan tới quy tắc xuất xứ, quy định về hoàn thuế được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Chẳng hạn như ưu đãi của GSP có gì khác biệt so với EVFTA và nếu doanh nghiệp chọn ưu đãi theo EVFTA thì có cần phải xin cấp mã số REX nữa hay không. Bên cạnh đó, trước đây giữa các FTA có quy định về việc cấp C/O giáp lưng (C/O back to back), nhưng trong EVFTA không có quy định về điều này...