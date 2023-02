Làn sóng rao bán bất động sản lan rộng, cơ hội nào cho nhà đầu tư “vốn khỏe”?

Tình trạng rao bán bất động sản tại nhiều tỉnh, thành đã tăng đột biến trong giai đoạn cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Tuy nhiên, đây cũng là thời cơ cho nhà đầu tư bất động sản sẵn tiền mặt.

Theo báo cáo của kênh Batdongsan.com.vn, trong tháng 12/2022, lượng tin rao bán bất động sản trên cả nước tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, phân khúc ghi nhận rao bán nhiều nhất là đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố và căn hộ chung cư với mức tăng trung bình từ 14 - 32%.

Trong đó, tại thị trường TP.HCM, lượng tin rao bán bất động sản cũng tăng 30% so với cùng kỳ 2021. Trong đó đất nền có nhu cầu rao bán tăng 54%, nhà mặt phố tăng 48%, nhà riêng tăng 42% còn căn hộ và biệt thự liền kề có lượng sản phẩm cần rao bán lần lượt tăng 14-22%. Loại hình căn hộ cao cấp có lượng sản phẩm rao bán tăng 20%, căn hộ trung cấp cũng tăng 14% số lượng tin rao bán.

Làn sóng rao bán bất động sản cũng gia tăng mạnh từ cuối năm 2022 sang đến đầu năm 2023 tại nhiều tỉnh, thành. Cụ thể, tại Khánh Hòa và Đà Nẵng, lượng sản phẩm nhà đất cần rao bán tăng 40 - 43%.

Còn tại các tỉnh như Bình Dương, Bình Thuận, Lâm Đồng, số lượng tin rao bán bất động sản cũng tăng trung bình từ 15 - 22%. Đáng chú ý, tỉnh Long An còn ghi nhận số tin rao bán bất động sản tăng 54% so với cùng thời điểm năm 2021.

Làn sóng rao bán bất động sản bắt đầu lan rộng từ đầu năm 2023 (Ảnh: VB)

Phần lớn các sản phẩm căn hộ, đất nền cần sang nhượng trong thời điểm này đến từ các dự án thứ cấp, đã và đang trong quá trình triển khai được nhà đầu tư mua đi bán lại dưới sức ép tài chính cuối năm. Số lượng sản phẩm sơ cấp do chủ đầu tư và các sàn chào bán không nhiều vì nguồn hàng tồn không còn, thiếu dự án mới cũng như giai đoạn triển khai mới nên không có sản phẩm sơ cấp giao dịch.

Ngược lại, về phía nhu cầu tìm kiếm nhà đất, theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, nhu cầu mua tuy giảm so với các đợt cao điểm đầu năm nhưng lượt truy cập trang để tìm kiếm nhà đất vẫn rất lớn. Với các loại hình như căn hộ, nhà mặt phố, biệt thự, lượt quan tâm vẫn tăng trung bình từ 7-14% so với cùng kỳ. Mặc dù nhà đầu tư vẫn dành sự quan tâm cho nhà đất vẫn tăng nhưng tỉ lệ chốt hợp đồng thành công lại đang khá thấp giảm đến 80-90% nếu so sánh với thời điểm giữa năm 2022.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, làn sóng rao bán bất động sản có thể sẽ còn tăng trong các tháng tới đây khi thị trường được dự đoán sẽ cần ít nhất là 1-2 năm để tái cấu trúc và hồi phục. Thị trường thứ cấp sẽ xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp cần rao bán, sang nhượng tài sản.

"Đa số người rao bán bất động sản lúc này đều giảm giá kỳ vọng nếu có nhu cầu thu hồi dòng tiền nhanh. Dư chấn này dự kiến vẫn kéo dài sang năm 2023 nên thời gian tới là thời gian thuận lợi để mặc cả mua tài sản với giá hợp lý. Nếu nhà đầu tư có tài chính vững vàng có thể xem xét nắm giữ bất động sản lúc này để khai thác và tích lũy sẽ có lợi trong dài hạn", ông Tuấn nhận định.

Còn theo TS Đinh Thế Hiển cho rằng, mặc dù khó khăn với thị trường chung nhưng bối cảnh hiện tại cũng là cơ hội để các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính thâu tóm các mặt hàng chất lượng với giá rẻ. Điều này đồng nghĩa với việc xuất hiện xu hướng ôm tiền quan sát thị trường trong giai đoạn tới.