Liên danh với Tập đoàn Thuận An, nhà thầu Trung Chính có gì "hot"?

Tập đoàn Thuận An cùng Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính và Công ty XNK 168 Việt Nam là liên danh trúng gói số 7 thi công, xây dựng cầu Đồng Việt.

Tập đoàn Thuận An vi phạm về đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thuận An cùng một số bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Một số bị can khác gồm: Bị can Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc) và Đàm Văn Cường (Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang), cùng bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Bị can Hoàng Thế Du (Trưởng phòng Ban QLDA tỉnh Bắc Giang), bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự án cầu Đồng Việt. Ảnh: Tạp chí GT

Những gói thầu Công ty CP Tập đoàn Thuận An (trước đó là Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An) tham gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có gói thầu số 07 thi công xây dựng công trình thuộc Dự án: Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (Dự án cầu Đồng Việt). Đây là Dự án đáng chú ý bởi có giá trị lớn, và từng bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt vi phạm.



Cụ thể, tại Văn bản bản 143/QĐ-BQLDA ngày 16/6/2022, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt nhà thầu gói số 7 thi công, xây dựng cầu Đồng Việt cho liên danh Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam – Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính.

Giá trị gói thầu được phê duyệt là 1.133 tỷ đồng, hợp đồng theo đơn giá điều chính, thực hiện trong 30 tháng.

Tại Quyết định phê duyệt này, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang căn cứ theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang gồm:

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án cầu Đồng Việt; Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cầu Đồng Việt và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng cầu Đồng Việt.

Công ty Trung Chính trúng nhiều gói thầu

Liên danh với Tập đoàn Thuận An, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính được biết đến là một trong những nhà thầu khá quen mặt tại một số dự án giao thông.

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính được thành lập từ ngày 5/4/2007 và do ông Trần Quang Việt (sinh năm 1976) làm Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật từ khi thành lập tới nay.

Cổ đông thành lập gồm có ông Việt (sở hữu 30% vốn), Hồ Sỹ Hòa (sở hữu 51% vốn), Lương Kim Đông (sở hữu 2% vốn), Trần Thị Nguyệt Thu (sở hữu 12% vốn) và Hồ Văn Hương (sở hữu 11% vốn).

Sau nhiều lần thay đổi cơ cấu cổ đông thì đến tháng 1/2024, Công ty Trung Chính chỉ còn lại 3 người là ông Trần Quang Việt (sở hữu 30% vốn), Hồ Văn Hương (sở hữu 15% vốn) và Hồ Sỹ Hòa (sở hữu 55% vốn).Theo đăng ký kinh doanh cuối cùng vào ngày 26/1/2024, vốn điều lệ của công ty này hiện là 200 tỷ đồng.

Dự án cầu Đồng Việt được liên danh Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An – Công ty CP đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu 168 Việt Nam – Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính thi công. Ảnh: Tạp chí GT

Quá trình hoạt động, Công ty Trung Chính đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng tới 45 gói và chỉ trượt có 3 gói thầu, 3 chưa có kết quả, không có gói nào bị hủy thầu. Tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 35.000 tỷ đồng.

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 1.100 tỷ đồng, còn tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh là hơn 33.000 tỷ đồng. Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 86,62%, còn tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 91,83%.

Các gói thầu Công ty Trung Chính có được tại các tỉnh thành gồm có: Long An (2), TP.Hồ Chí Minh (2), Yên Bái (1), Bắc Giang (1), Thừa Thiên - Huế (1), Vĩnh Phúc (1), Tiền Giang (1), Hà Nam (1), Lào Cai (1).

Doanh nghiệp này cũng đã từng "đấu" với 36 nhà thầu trong 15 gói thầu, thắng 11 gói, thua 3 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Đã từng liên danh với 59 nhà thầu trong 40 gói thầu, thắng thầu 38 gói, thua 1 gói, 1 chưa có kết quả, 0 gói đã bị hủy.

Điển hình như một số gói thầu: Năm 2017, doanh nghiệp này tham gia 6 gói thầu, trúng 4 gói. Cụ thể, các gói thầu này của Công ty TNHH Một thành viên phát triển Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH BOT Phú Hà, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái.

Trong đó, "Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình" của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có giá trị lớn nhất. Liên danh Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính - Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 trúng thầu với giá hơn 2.064 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty Trung Chính lại chỉ tham gia 1 gói thầu "Xây lắp (xây dựng cầu, đường đầu cầu, cây xanh, chiếu sáng công cộng, đảm bảo giao thông thủy)" của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước. Liên doanh của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính và Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh Anh trúng thầu với giá hơn 109 tỷ đồng.

Năm 2019, doanh nghiệp này tham gia tới 8 gói thầu và trúng cả 8 gói, nhưng chỉ có một gói là Công ty Trung Chính đứng một mình, còn lại là liên doanh với các doanh nghiệp khác.

Cụ thể, "Gói thầu số 21: Thi công xây dựng cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái" của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái, Công ty Trung Chính trúng với giá hơn 197 tỷ đồng.

Còn đối với các gói thầu liên danh thì đáng chú ý nhất là "Gói XL01: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cống Cái Lớn" của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10. Liên doanh của Công ty Trung Chính trúng với giá hơn 1.733 tỷ đồng.

"Gói thầu XL.01: Thi công XD đường đầu cầu phía Nghệ An, cầu dẫn (từ mố M1 đến trụ T9 và kết cấu phần trên nhịp N10) và cầu chính Extradoesd" của Ban quản lý dự án 6 có giá trúng thầu là hơn 495 tỷ đồng.

"Gói XL02: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị cống Cái Bé và Đê nối Cống Cái Lớn, Cái Bé với Quốc Lộ 61" của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 có giá trúng thầu là hơn 575 tỷ đồng.