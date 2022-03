Liên quan đến cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang vừa bị bắt - Dược Cửu Long (DCL) kinh doanh ra sao?

Ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị bắt vì đã không kiểm tra việc đặt hàng sản xuất thuốc ở Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (HoSE: DCL).

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị khởi tố

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã khởi tố ông Quang (66 tuổi) cùng ông Dương Huy Liệu (74 tuổi, cựu Vụ trưởng Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế) để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 360 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can hai nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế gồm: Dương Huy Liệu và Nguyễn Nam Liên (cùng là nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính).

Trước đó, Nguyễn Nam Liên đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ Công ty Việt Á nâng giá kit xét nghiệm Covid-19.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định một số người liên quan tại Bộ Y tế đã có hành vi không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Dược Cửu Long; HoSE: DCL) không kiểm tra làm rõ việc Công ty này chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền 3,848 triệu USD được giảm giá mua nguyên liệu để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng làm rõ sai phạm, trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị có liên quan.

Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, và lệnh khám xét đối với Lương Văn Hóa (nguyên Tổng Giám đốc) và Nguyễn Văn Thanh Hải (nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long). C03 cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Tòng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Quang giữ cương vị Cục trưởng Quản lý dược từ 2004 đến năm 2007, sau đó làm thứ trưởng Bộ Y tế đến năm 2013 và nghỉ hưu. Cuối tháng 12/2021, ông Quang bị Ban Bí thư cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng do buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm, kiểm tra.

Vụ trưởng Liệu nghỉ hưu từ tháng 4/2009, sau nhiều năm công tác tại Bộ Y tế.

Dược Cửu Long (DCL) làm ăn ra sao?

CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) được thành lập năm 1997, dựa trên sự hợp nhất và tách ra của hai đơn vị: Doanh nghiệp Dược phẩm Cửu Long và Công ty Dược phẩm Cửu Long. Năm 2004, công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Dược phẩm Cửu Long có vốn điều lệ 588,3 tỷ đồng.

Địa chỉ của công ty ở phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh dược phẩm, Casule các loại, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế.

Các công ty con của Dược Cửu Long. Nguồn DCL

Ngày 17/09/2008, Dược Cửu Long chính thức trở thành thành công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã giao dịch DCL.

Những năm gần đây, Dược Cửu Long tăng trưởng khá đều đặn. Năm 2018, doanh thu thuần của DCL đạt tới 804,2 tỷ đồng, tuy nhiên thu về chỉ vỏn vẹn 12,7 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu giảm 6,4% về 752 tỷ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6,8 lần lên 87 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu đạt 671,2 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 68,9 tỷ, lần lượt giảm 10,7 và 20,8% so với năm trước đó.

Và đến năm 2021 doanh thu thuần đạt 703,6 tỷ đồng, đạt 87,4% so với kế hoạch và tăng 4,83% so với năm 2020. Lợi nhuận trước trước thuế đạt so với kế hoạch và tăng 28,3% so với năm 2020.



Trên thị trường chứng khoán, đóng phiên ngày 11/3, cổ phiếu DCL giảm 3,6% về 36.150 đồng/cổ phiếu đây là phiên thứ 3 giảm liên tiếp của DCL. Xét trong 1 tháng qua thị giá DCL giảm 6,83%, trong khi đó, cả năm qua, cổ phiếu của Dược Cửu Long chỉ tăng được 29.11%.