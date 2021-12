Lilama 10 (L10) bị phạt và truy thu hơn 400 triệu đồng

Công ty Cổ phần LILAMA 10 (mã: L10) đã khai sai thuế GTGT và thuế TNDN dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, sau đó đã bị xử phạt cùng với truy thu lên đến hơn 400 triệu đồng.

Theo quyết định của Cục Thuế Hà Nội, Công ty CP Lilama 10 đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và có hành vi xuất hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Với hành vi vi phạm này công ty Lilama 10 bị phạt gần 67 triệu đồng do có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và phạt 6 triệu đồng do có hành vi xuất hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội còn tiến hành truy thu hơn 183 triệu đồng tiền thuế GTGT, hơn 151 triệu đồng tiền thuế TNDN mà doanh nghiệp này còn thiếu và số tiền phạt vì chậm nộp tiền thuế là gần 16 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Lilama 10 phải nộp là 423 triệu đồng.

Công ty CP Lilama 10

Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty CP Lilama 10 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Lilama 10 cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của L10 ghi nhận 253 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lợi nhuận khác của công ty tăng mạnh lên tới gần 4,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 343 triệu đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế TNDN của công ty ghi nhận hơn 4 tỷ đồng, tăng 8% so với năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, L10 đã đem về 853 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 12 tỷ đồng lãi ròng.

Đầu năm, HĐQT của L10 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ đồng. Sau 9 tháng hoạt động, công ty đã thực hiện được 81% kế hoạch lãi trước thuế đề ra.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận 1.289 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm tới 1.098 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ 85% tổng tài sản.

Mới đây, HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 10 vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Cụ thể, công ty dự kiến giá trị sản lượng và giá trị doanh thu sẽ rơi vào mức 1.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 19 tỷ đồng, đi ngang so với kế hoạch 2021.

Công ty CP Lilama 10 tiền thân là Xí nghiệp lắp máy số 1 Hà Nội được thành lập tháng 12/1960. Ngày 25/1/1983 Đơn vị chuyển thành xí nghiệp liên hợp lắp máy số 10 thuộc Liên hiệp các xí nghiệp Lắp máy ( nay là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam ) và đổi tên thành Công ty lắp máy và xây dựng số 10 từ ngày 2/1/1996. Từ ngày 01/1/2007 Công ty lắp máy và xây dựng số 10 chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty CP, đổi tên thành Công ty CP Lilama10. Lilama 10 được biết đến là đơn vị đảm nhiệm thi công nhiều công trình trọng điểm trong nước và quốc tế như Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Huội Quảng, Thủy điện Bản Chát, Thủy điện Thượng Kon Tum, Thủy điện Nậm Ngừm, Thủy điện Nậm Theun 1 (Lào), Thủy điện Sendje (Ghi nê xích đạo), Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Lọc hóa dầu Long Sơn, Luyện đồng Lào Cai… Kề từ đầu năm 2021, Lilama 10 liên tục trúng nhiều gói thầu xây dựng lớn. Đầu tháng 4/2021, Lilama 10 liên danh với 4 "ông lớn" trong ngành xây dựng gồm: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô trúng Gói thầu số 37 (XL-05) Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng. Giá trúng thầu là 2.365,45 tỷ đồng, thấp hơn 2,3 tỷ đồng so với giá gói thầu. Đầu tháng 2/2021, Lilama 10 trúng Gói thầu CV-A2.6-NDTDP Xây dựng đầu âu, tường chắn và tường dẫn hướng, nhà điều hành, nhà kho và thiết bị cơ khí, thiết bị điện thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc bộ (WB6) với giá 418,3 tỷ đồng, thấp hơn 0,87 tỷ đồng so với giá gói thầu. Tham gia gói thầu này với Lilama 10 còn có Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân và Công ty Cổ phần Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương (RUDicO). Trước đó, vào giữa tháng 12.2020, Lilama 10 (cùng với 2 nhà thầu khác) trúng Gói thầu số 1XL-HB Thi công xây lắp công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng với giá trúng thầu là 3.071 tỷ đồng.