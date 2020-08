Lợi nhuận 6 tháng của VietABank tăng trưởng 124%

VietABank báo lãi trước thuế đạt 186 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời đã phân phối thành công hơn 97 triệu cổ phiếu trong tổng số 150,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký chào bán. Từ đó, nâng vốn điều lệ lên gần 4.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tăng 124%

VietABank vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Kết quả này bằng 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm nhà băng này đặt ra trước đó.

Tính đến hết 30/6/2020, tổng tài sản của VietABank đạt trên 77.124 tỷ đồng, tăng 677 tỷ đồng so với năm 2019. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 53.853 tỷ đồng, tăng 6.131 tỷ đồng (tương ứng 13%) so với năm 2019. So với kế hoạch, huy động vốn của VietABank đạt và vượt 1%.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của VietABank tăng trưởng 124%, đạt 186 tỷ đồng

Cấp tín dụng đạt 46.529 tỷ đồng, tăng 3.613 tỷ đồng (tương ứng 8%) so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch…

Với kết quả trong 6 tháng đầu năm, Ban lãnh đạo VietABank cho biết, ngân hàng tin tưởng và đang nỗ lực để lợi nhuận của VietABank sẽ đạt mức kế hoạch đã trình với cổ đông tại đại hội năm nay.

Trong tháng 7, VietABank đã ra mắt thẻ ghi nợ nội địa mang chuẩn chip VCCS và triển khai chương trình ưu đãi phí phát hành thẻ.

Theo đó, khách hàng sẽ được miễn phí phát hành thẻ từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 15/09/2020 hoặc tới khi hết số lượng 1.000 khách hàng đầu tiên.

Thẻ ghi nợ nội địa VietABank sẽ giúp khách hàng có được sự thuận tiện và đạt độ an toàn cao trong thực hiện các giao dịch. Công nghệ thanh toán thẻ không tiếp xúc, cho phép khách hàng chỉ cần "chạm"nhẹ thẻ VietABank lên POS để thanh toán thay vì phải đưa thẻ vào khe đọc chip như trước đây.

Tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định Basel II, bổ nhiệm tân Phó Tổng giám đốc

Tháng 12/2019, VietABank đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Theo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, VietABank đã phân phối thành công hơn 97 triệu cổ phiếu; trong tổng số 150,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký chào bán.

Ngân hàng đã phân phối thành công 65% tổng số chào bán, thu về gần 974 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 3.500 tỷ đồng lên gần 4.474 tỷ đồng…

Như vậy, tới thời điểm sau khi phát hành, cổ đông lớn của ngân hàng có sự thay đổi. Trong đó, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Phương nắm giữ hơn 54,3 triệu cổ phiếu (tương đương 12,14% vốn); Công ty cổ phần Rạng Đông sở hữu 46,7 triệu cổ phiếu (tương đương 10,45% vốn).

Liên quan đến công tác nhân sự, ông Cù Anh Tuấn - người đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong nước và quốc tế sẽ chính thức được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc VietABank từ ngày 1/8/2020. Đồng thời, VietABank chấp thuận cho ông Vũ Đức Hưng từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc.