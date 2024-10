Lợi nhuận 9 tháng đạt 6.037 tỷ đồng, Viettel Global lập kỷ lục tăng trưởng doanh thu 11 quý liên tục

Viettel Global đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024. Theo đó, doanh thu thuần tiếp tục tăng trưởng quý thứ 11 liên tục so với cùng kỳ. Lợi nhuận 9 tháng cũng tăng trưởng 162% so với cùng kỳ.

Báo cáo cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Viettel Global đạt gần 9.130 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 3 năm 2023, cao gấp 5 lần so với mức tăng trưởng viễn thông thế giới (4,1% theo Gartner). Viettel Global ghi nhận 11 quý tăng trưởng doanh thu thuần liên tục so với cùng kỳ.

Trong quý 3, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại tất cả các thị trường của Viettel Global đều có sự tăng trưởng tiêu biểu như Lumitel tại Burundi tăng 80%, Natcom tại Haiti tăng 28%, Movitel tại Mozambique tăng 21%, Telemor tại Đông Timor tăng 20%.

Đặc biệt doanh thu của các Công ty Ví điện tử tăng trưởng rất ấn tượng như Lumicash (Burundi) tăng 82%, M_mola (Mozambique) tăng 80%, Halopesa (Tanzania) tăng 45%, Emoney (Cambodia) tăng 16%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Viettel Global doanh thu đạt 25.724 tỷ đồng – tăng trưởng 25%, lợi nhuận trước thuế đạt 6.037 tỷ đồng – tăng trưởng 162% và lợi nhuận sau thuế đạt 3.477 tỷ đồng – tăng trưởng 343% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Viettel Campuchia với thương hiệu Metfone nhận giải thưởng quốc tế trong năm 2024.

Năm 2024, các thị trường của Viettel Global đạt được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Gần đây nhất vào tháng 10/2024, tại lễ trao giải Kinh doanh quốc tế của Stevie Awards, Viettel Burundi và Viettel Cambodia thắng lớn với 05 giải thưởng trong đó có 2 giải vàng và 3 giải bạc chủ yếu dành cho các sản phẩm dịch vụ số. Việc liên tiếp nhận các giải thưởng quốc tế là niềm tự hào lớn xứng đáng cho những nỗ lực của các Công ty thị trường Viettel sau nhiều năm không ngừng đổi mới chuyển mình từ doanh nghiệp viễn thông hàng đầu thành doanh nghiệp dịch vụ số hàng đầu.

Hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá cũng là minh chứng cho những chiến lược đúng đắn mà Viettel Global đang theo đuổi. Đó là khai mở không gian kinh doanh theo cả chiều sâu và chiều rộng. Về chiều sâu, để phát triển bền vững và hiệu quả, Viettel Global duy trì vị trí số 1 và tiếp tục mở rộng các dịch vụ mới tại thị trường như Data Center, Cloud, Ví điện tử, các dịch vụ số tiện ích cho chính phủ và người dân … Về chiều rộng, theo lời mời của các quốc gia, Viettel Global tiếp tục khảo sát các thị trường mới để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh.