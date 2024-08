Lợi nhuận "bốc hơi", Cảng Đình Vũ (DVP) chỉ ra nguyên nhân "then chốt"

Công ty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (Mã: DVP) đã có giải trình về chênh lệch lợi nhuận quý II/2024, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý II/2024, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 85 tỷ đồng, giảm hơn 40 tỷ đồng, giảm hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 84 tỷ đồng, giảm hơn 32 tỷ đồng, tương ứng giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.



Theo lãnh đạo Cảng Đình Vũ, trong quý II/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với cùng kỳ hơn 43%. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính giảm 473% so với cùng kỳ năm trước là do lãi suất tiền gửi thấp hơn so với cùng kỳ.

Cùng với đó, Cảng Đình Vũ chưa nhận được cổ tức năm 2023 từ Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ, trong khi đó, cổ tức quý II/2024, nhận về là 60 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (Mã: DVP). Ảnh: Chụp màn hình

Luỹ kế đến ngày 30/6/2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt hơn 341 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 174 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập chỉ đạt hơn 145 tỷ đồng, giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối kỳ, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này đạt 1.273 tỷ đồng, tăng 2,1% so với hồi đầu kỳ. Tài sản dài hạn đạt 373 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 1.646 tỷ đồng. Nợ phải trả là 347 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính của Cảng Đình Vũ cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, thu nhập của các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác lên tới gần 3 tỷ đồng.

Trong đó, ông Vũ Tuấn Dương - Chủ tịch HĐQT nhận hơn 1 tỷ đồng, tăng 71 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước;

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT nhận 184 triệu đồng, tăng 5 triệu so với cùng kỳ;

Ông Chu Minh Hoàng - Thành viên HĐQT nhận 172 tỷ đồng, tăng 4 triệu đồng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thu nhập của ông Cao Văn Tĩnh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giá đốc lên tới hơn gần 1,2 tỷ đồng, tăng 67 triệu đồng so với cùng kỳ;

Ông Nguyễn Việt Hải - Thành viên HĐQT nhận 172 tỷ đồng, tăng 4 triệu đồng và người quản lý điều hành khác là hơn 1,1 tỷ đồng, tăng 19 triệu đồng.

