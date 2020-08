Lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết giảm 14,4%

Tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn (HOSE, HNX, UPCOM) giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty chứng khoán Vndirect đã thống kê về tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết cũng như dự báo chỉ số VN-Index tới cuối năm.

Lợi nhuận của doanh nghiệp giảm 14,4%

Vndirect ước tính tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên 3 sàn (HOSE, HNX, UPCOM) giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong Quý 2/2020. Con số này tích cực hơn nhiều so với mức giảm lợi nhuận ròng 27,7% trong Q1.

Trong số 45 công ty trong danh mục khuyến nghị của Vndirect đã công bố lợi nhuận Q2, 52% công ty có kết quả phù hợp với dự báo trước đó của công ty chứng khoán này. 24% trong số này có lợi nhuận vượt kỳ vọng và 24% còn lại thấp hơn so với ước tính.

Dầu khí, Du lịch và Bán lẻ chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19

Việt Nam thực hiện 21 ngày giãn cách xã hội phạm vi cả nước trong tháng 4 đã gần như gián đoạn hoàn toàn hoạt động dịch vụ và vận tải. Ngành Vận tải và Du lịch thiệt hại nặng nề, khiến các doanh nghiệp trong 2 ngành này khi nhận mức sụt giảm lợi nhuận 73,3% và 493,8% trong Quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngành bán lẻ ghi nhận lợi nhuận Qúy 2 sụt giảm 40,5% trong bối cảnh cầu nội địa yếu. Lợi nhuận ngành dầu khí sụt giảm đến 78,5% do giá dầu Brent ở mức thấp (-51% so với cùng kỳ). Ngành bất động sản cũng sụt giảm lợi nhuận đến 29,3% do khó khăn trong việc ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ và mở bán. Ngoài ra các ngành có mức sụt giảm lợi nhuận lớn là: Dịch vụ tiện ích (-21,7%), Khai khoáng (-123,9%).

Ngân hàng là trụ đỡ chính cho lợi nhuận toàn thị trường

Lợi nhuận ngành ngân hàng tăng trưởng 21,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong Quý 2/2020, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,4% trong Quý 1. Mức tăng trưởng tích cực đến từ lợi nhuận của CTG (102%), HDB (54%), VPB (44%).

Lũy kế 6 tháng 2020, Lợi nhuận ngành Ngân hàng tăng 12,6%, đóng góp 3,8 điểm % vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường. Quan sát của Vndirect trên các Ngân hàng trong danh mục khuyến nghị cho thấy tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 47% trong 6T19 xuống còn 43% trong 6T20, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng tích cực của ngành trong 6 tháng đầu năm.

Một số ngành hồi phục mạnh mẽ vượt kỳ vọng trong Quý 2/2020

Dịch vụ tài chính (chủ yếu là các công ty Chứng khoán) ghi nhận LN tăng vọt 169,6% svck trong Q2/20 so với mức giảm 130,1% svck trong Q1/20 nhờ vào đà tăng gần đây của thị trường. Trong Q2/20, VNINDEX tăng 23,2% từ cuối tháng 3 trong khi thanh khoản tăng 41,6% so với Q1 và tăng 51,1% so với cùng kỳ. LN của nhóm Ngành sản xuất điện tăng 27,3% svck trong Q2/20 (so với mức giảm 68,1% svck trong Q1/20), chủ yếu do LNR của PGV tăng 13 lần svck. Ngành hóa chất tăng lợi nhuận 16,1% svck nhờ biên LN gia tăng giữa bối cảnh giá dầu thấp (so với mức giảm 34,0% trong Q1/20). Bên cạnh đó, LN của thị trường được hỗ trợ bởi Ngành giấy và lâm nghiệp (+341,1%), Kim loại (+17,1%) và Bảo hiểm (+61,5%).

Dự báo VNINDEX đóng cửa năm 2020 quanh vùng 840-920 điểm

VNINDEX kết thúc tháng 7 ở mức 798 điểm, tăng 23% từ mức đáy 650 điểm trong tháng 3, tương ứng với P/E thị trường 12,3 lần. Nửa cuối năm 2020, chúng tôi nhận thấy những yếu tố không chắc chắn đang gia tăng với đợt bùng phát Covid-19 mới và căng thẳng Mỹ Trung.

Sau gần 100 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, những ca nhiễm mới được ghi nhận xuất phát từ Đà Nẵng vào cuối tháng 7/2020, khiến cho các biện pháp giãn cách xã hội được tái áp dụng ở một số địa phương.

Tuy vậy, Vndirect cho rằng vẫn có những yếu tố có thể trợ lực cho thị trường như: 1) đẩy mạnh đầu tư công nhằm tái thiết kinh tế trong năm 2020, 2) dấu hiệu quay trở lại của dòng tiền khối ngoại và 3) chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa có thể dẫn dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán.

Trong kịch bản cơ sở, Vndirect dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp trong rổ VNINDEX sẽ giảm 5-6% so với cùng kỳ trong năm 2020 (so với mức tăng 7,1% trong năm 2019). Cùng với mức P/E mục tiêu cho thị trường 2020 ở mức 14-15x, chúng tôi kỳ vọng VNINDEX có thể kết thúc năm 2020 ở vùng 840-920 điểm.