Lợi nhuận Hoàng Huy (HHS) tăng vọt nhờ chính sách kích cầu tiêu dùng thị trường ô tô?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của HHS cho thấy, năm 2024, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HHS đạt 571,23 tỷ đồng, tăng 55,82% so với cùng kỳ năm trước chỉ đạt 366,58 tỷ đồng.

Cùng đó, lợi nhuận gộp đạt 63,93 tỷ đồng, tăng 57,45% so với cùng kỳ năm trước; Lợi luận sau thuế đạt 368,62 tỷ đồng, tăng 4,76% so với cùng kỳ năm trước.



Kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Hose: HHS)

Giải trình sự chênh lệch lợi nhuận năm 2024 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán (kỳ kế toán từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024) so với cùng kỳ năm trước, HHS cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập của HHS tăng 4,76% từ nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, trong năm, nhờ mạng lưới đại lý được thúc đẩy mở rộng hơn từ cuối năm 2023, HHS đẩy mạnh doanh số bán xe tồn kho để nhập xe mới thông qua các chính sách, chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng.

Điều này dẫn đến doanh thu hợp nhất năm 2024 của HHS đạt 571,23 tỷ đồng, tăng 204,64 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 55,82%; Lợi nhuận gộp đạt 63,93 tỷ đồng, tăng 23,33 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 57,45%.

Cùng việc ghi nhận lợi nhuận từ các khoản đầu tư từ công ty liên kết duy trì tốt là nguyên nhân chính giúp lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo hợp nhất của Công ty đạt 368,62 tỷ đồng, tăng 16,76 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 4,76% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo riêng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy giảm 61,69% do các nguyên nhân sau: Trong năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo riêng của Công ty đạt 521,41 tỷ đồng, tăng 67,80% so với cùng kỳ năm trước, cùng với việc tiết giảm chi phi giúp lợi nhuận gộp của Công ty tăng 330,21% so với năm 2023.

Tuy nhiên, do doanh thu hoạt động tài chính đến từ việc nhận cổ tức không thường xuyên của các Công ty con, Công ty liên kết giảm so với năm trước nên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo riêng của Công ty giảm 61,69% so với cùng kỳ năm trước.