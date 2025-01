Petrolimex sắp nhận 45,4 tỷ đồng cổ tức từ Pjico

Với gần 110,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Bảo hiểm Petrolimex sẽ chi ra gần 110,9 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông. Nguồn vốn chi trả được trích từ lợi nhuận kinh doanh năm 2024.

Theo cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) đang là cổ đông lớn nhất của Pjico với tỷ lệ sở hữu 40,95% vốn điều lệ dự kiến sẽ thu về 45,4 tỷ đồng.

Theo thông báo, dự kiến ngày đăng ký cuối cùng là 14/2, ngày chi trả cổ tức là 4/3/2025.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) có tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO được thành lập vào năm 1995. Tổng Công ty hiện đang triển khai và cung cấp trên 80 sản phẩm bảo hiểm trên toàn quốc, trong đó sản phẩm bảo hiểm đóng góp chủ yếu trong tổng phí bảo hiểm gốc của Công ty bao gồm: Bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xây dựng lắp đặt công trình và bảo hiểm tài sản hỏa hoạn.

Về tình hình kinh doanh của công ty, theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2024 của PJICO đạt 4.382 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm 2023 và vượt 108,9% kế hoạch do HĐQT giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 290,5 tỷ đồng, tăng trưởng 2,4% so với năm trước.