Lợi nhuận sau thuế "bốc hơi" 14% sau kiểm toán, Lizen (LCG) nói gì?

Mới đây, CTCP Lizen (HoSE: LCG) công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023. Theo báo cáo kiểm toán, doanh thu thuần của Lizen giảm 1% còn 2.007 tỷ đồng so với báo cáo tự lập và tăng 100% so với năm 2022.

Giá vốn hàng bán sau kiểm toán tăng nhẹ 1% lên mức 1.723 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính sau kiểm toán tăng 27% lên 14 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 21% lên 57 tỷ đồng.

So sánh kết quả kinh doanh năm 2023 của Lizen trước và sau kiểm toán (tỷ đồng).

Kết quả, Lizen báo lãi trước thuế 135 tỷ đồng, lãi sau thuế 101 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 14% so với báo cáo hợp nhất tự lập. So với kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế và sau thuế sau kiểm toán năm 2023 giảm lần lượt 45% và 48% so với năm 2022.

Giải trình về việc lợi nhuận "bốc hơi" 14,2% so với trước kiểm toán, Lizen cho biết do ảnh hưởng từ việc trích lập thêm dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Tại thời điểm đầu năm 2023, Lizen chỉ trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 121,16 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2023, trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 178,68 tỷ đồng, tương ứng tăng 48% so với đầu năm.

Năm 2023, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.850 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng, giảm 23% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, Lizen chỉ hoàn thành 67,7% so với kế hoạch lãi 150 tỷ đồng mà Đại hội đồng giao.

Lizen chuẩn bị đầu tư cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

HĐQT Lizen đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (Dự án thay thế cho Dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị) với tỷ lệ tham gia vốn không vượt quá 25%.

Hồi đầu tháng 12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký quyết định dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND.

Được biết, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được đầu tư xây dựng nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối với đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt dự án.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ là cầu nối của tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh, nhằm tạo ra hành lang kinh tế xuyên Á, tạo lợi thế để Việt Nam là cửa ngõ giao lưu thương mại với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, góp phần liên kết, phát triển nhanh các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn.

Dự án được thực hiện trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với tổng chiều dài khoảng gần 60 km. Theo đó, thời gian thực hiện dự án: năm 2023 - 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.