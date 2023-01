Lợi nhuận trước thuế năm 2022 gần 12.700 tỷ của Vingroup đến từ đâu?

Với tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 130.759 tỷ đồng, Vingroup lãi trước thuế năm 2022 gần 12.700 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính trong Quý IV năm 2022 đạt 42.568 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu, là nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire trong quý này, trong khi các lĩnh vực cho thuê bất động sản đầu tư (chủ yếu là kinh doanh trung tâm thương mại), dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, y tế và giáo dục đều ghi nhận sự tăng trưởng.

Doanh số bán bất động sản chưa ghi nhận của toàn Vingroup gồm Vinhomes và các công ty con đạt mức kỉ lục 110.500 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2022, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 130.759 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế trong 2022 đạt 12.694 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.982 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản Vingroup đạt 574.807 tỷ đồng, tăng 34% so với 31 tháng 12 năm 2021.

Trong hoạt động huy động vốn, năm 2022, Vingroup đã huy động thành công gần 1,1 tỷ USD từ thị trường vốn quốc tế.

Tháng 12/2022, VinFast đã nộp hồ sơ theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ ("SEC") để đăng ký phát hành cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng, với mục tiêu nâng tầm và tạo đà đưa VinFast phát triển ở tầm vóc toàn cầu.

Trong hoạt động Công nghệ – Công nghiệp, 2022 là năm bản lề của VinFast trong chiến lược vươn ra thị trường quốc tế, khi Công ty tập trung bàn giao hai mẫu xe ô tô điện là VFe 34 và VF 8 tại thị trường trong nước, đồng thời chuẩn bị cho việc bàn giao xe VF 8 tại Mỹ.

Tính từ đầu năm, VinFast đã bàn giao tổng cộng 7.400 xe ô tô điện. Chỉ riêng tháng 12, VF e34 và VF 8 đều lọt top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam, trong đó, VF 8 đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc SUV hạng D và được vinh danh là Ngôi sao mới tại Giải thưởng Car Awards 2022 của Báo điện tử VnExpress.

Đối với xe máy điện, VinFast bàn giao tổng cộng hơn 60.000 xe trong năm 2022, giữ vững vị trí số một tại thị trường xe máy điện nhờ ra mắt 5 mẫu xe thế hệ mới sử dụng pin LFP thuộc nhiều phân khúc.

VinFast cũng kỳ vọng sẽ có một năm 2023 đột phá về doanh số nhờ số lượng đặt hàng lớn gồm khoảng 68.000 đơn hàng đặt cọc cho các mẫu xe điện VF 8, VF 9, VF e34 và VF 5.

Trong hoạt động Thương mại Dịch vụ, tất cả các lĩnh vực đều ghi nhận kết quả vượt trội hoặc có sự hồi phục đáng kể so với năm trước. Vinhomes lần lượt ra mắt hai đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown.

Trong năm 2022, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng kỉ lục 128.200 tỷ đồng, vượt kế hoạch 120.000 tỷ đồng đề ra, tăng 62% so với năm 2021, và tạo tiền đề lớn để tiếp tục bàn giao và ghi nhận trong năm 2023 với doanh số chưa ghi nhận đạt 107.600 tỷ đồng tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2022, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Ở lĩnh vực Bất động sản bán lẻ, Vincom Retail ghi nhận tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đầu năm 2022. Lượt khách đến trung tâm thương mại tăng 93% so với năm 2021 và dần hồi phục về mức trước dịch Covid-19.

Đối với lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng, hoạt động của Vinpearl phục hồi theo đà chung của thị trường du lịch. Tổng số đêm phòng bán năm 2022 đạt gần 1,3 triệu phòng, tăng 60% so với năm 2021.