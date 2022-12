Lọt TOP 10 sản phẩm tin dùng Việt Nam 2022, Bảo an tín dụng - lá chắn tài chính vững chắc cho “tam nông”

200.000 vụ bồi thường với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng - Bảo hiểm Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank – sản phẩm lọt TOP 10 sản phẩm tin dùng Việt Nam năm 2022, là lá chắn tài chính vững chắc cho "tam nông" trước những rủi ro, biến cố.

Bảo an tín dụng là loại hình bảo hiểm tự nguyện khuyến khích khách hàng tham gia bởi lợi ích to lớn và thiết thực là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người vay vốn, đặc biệt là tại khu vực nông nghiệp – nông thôn, đồng thời nâng cao hệ số tín nhiệm đối với tổ chức tín dụng.



Khi tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, trong trường hợp người vay tử vong do mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn,… Bảo hiểm Agribank sẽ thay người vay trả nợ cho ngân hàng, tổ chức tín dụng trong phạm vi số tiền bảo hiểm của khách hàng. Qua đó người dân sẽ giảm thiểu được gánh nặng tài chính, ổn định cuộc sống, an tâm tiếp tục sản xuất phát triển kinh tế.

Gia đình anh Dương Văn Phú (SN 1982 cư ngụ tại: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau có vay vốn tại Agribank Chi nhánh Dầm Dơi để phục vụ nuôi tôm và tham gia bảo hiểm "Bảo an tín dụng" với số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng vào ngày 4/5/2022.

Sau khi vay vốn, không may ông Phú đột ngột qua đời. Mất đi người lao động chính trong gia đình. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ của Bảo hiểm Agribank đã trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình thu thập hồ sơ chi trả tiền bảo hiểm.

Không lâu sau đó, Bảo hiểm Agribank đã thông báo chi trả số tiền 504 triệu đồng cho gia đình anh Dương Văn Phú (Trong đó quyền lợi cơ bản 500 triệu đồng – mức chi trả tối đa, hỗ trợ lãi vay 2 triệu đồng và 2 triệu đồng mai táng phí).

"Chồng tôi mất đi là sự mất mát lớn với gia đình và người thân và để lại gánh nặng số tiền vay tại ngân hàng. Thế nhưng, nhờ số tiền này gia đình tôi đã trả nợ vay ngân hàng đề dần ổn định cuộc sống gia đình, yên tâm làm việc nuôi các con ăn học"- vợ anh Phú xúc động chia sẻ.

Trường hợp khác, do cần vốn phát triển kinh tế gia đình, anh Lê Văn Diện (Bùi Thượng, Yên Phú, Yên Định) vay vốn tại Agribank chi nhánh huyện Yên Định – Thanh Hóa với khoản vay 150 triệu đồng. Chính vì vậy, việc anh Diện – trụ cột gia đình, đột ngột qua đời khiến vợ anh là hết sức lo lắng về khoản nợ ngân hàng. Nhưng rồi lo lắng ấy cũng đã được "giải tỏa" phần nào nhờ khoản bồi thường 106 triệu đồng do Bảo hiểm Agribank chi trả cho hợp đồng bảo hiểm Bảo an tín dụng anh Diện tham gia khi vay vốn.

"Khi anh nhà tôi đột ngột qua đời thì lúc đó tôi thật sự bối rối với số tiền còn đang nợ ngân hàng. Tuy nhiên gói bảo hiểm bảo an tín dụng của Agribank đã giúp tôi vượt qua được khó khăn. Tôi nghĩ gia đình nào đi vay tiền ngân hàng để phát triển kinh tế thì cũng nên tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng để đề phòng điều bất trắc xảy ra", người thân anh Diện chia sẻ.

Thực tế, sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng của của Bảo hiểm Agribank trong những năm qua đã hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn do không may gặp rủi ro trong cuộc sống.

Theo Thống kê, đến nay Bảo hiểm Agribank đã giải quyết hơn 200.000 vụ bồi thường với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, góp phần giúp các cá nhân, hộ vay vốn trả nợ vay ngân hàng, đủ điều kiện tái vay vốn, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Sản phẩm bảo an tín dụng thật sự là tấm lá chắn tài chính vững chắc trước những rủi ro, bảo hộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng, khách hàng được bảo vệ toàn diện, tối đa trước những rủi ro không lường trước được, thêm vững tin và sử dụng vốn vay một cách hiệu quả. Đây là sản phẩm có tính nhân văn cao, hướng đến bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Ngày 07/12/2022, Bảo hiểm Bảo an tín dụng của Bảo hiểm Agribank đã được vinh danh Top 10 sản phẩm - dịch vụ tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán.

Bảo hiểm Bảo an tín dụng lọt TOP 10 sản phẩm dịch vụ tin dùng năm 2022 chính là sự khẳng định của khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý đối với sản phẩm bảo hiểm này của Bảo hiểm Agribank.

Trước đó, Bảo hiểm Agribank được xếp hạng là 1 trong 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam năm 2022 theo công bố đánh giá của Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report).

Bảo hiểm Agribank còn lọt Top 10 thương hiệu mạnh Asean năm 2022, cũng như nhiều lần được Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.