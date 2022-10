Louis Holdings bị phạt 185 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings (Công ty).

Cụ thể, Công ty cổ phần Louis Holdings - tổ chức liên quan bà Nguyễn Thị Kiều Liên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán: TGG) đã mua 335.000 cổ phiếu TGG (tương ứng 3.350.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TGG) từ ngày 15/7/2022 đến ngày 19/7/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin trước khi giao dịch.

Đồng thời, với vi phạm không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 15 đến 19/7/2022, Công ty cổ phần chứng khoán APG bán giải chấp 335.000 cổ phiếu TGG của Công ty nhưng Công ty không báo cáo kết quả giao dịch bán 355.000 cổ phiếu TGG (tương ứng 3.350.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TGG).

Tổng hình phạt là 185 triệu đồng.

Trước đó, hồi tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm:

Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá ATC... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, khoản thu lời bất chính, trái pháp luật từ hành vi thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm Đỗ Thành Nhân là 153,8 tỷ đồng.

Trong đó, với mã BII, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 63 tỷ đồng, với mã TGG, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 90,7 tỷ đồng.