LPBank được chấp thuận tăng vốn lên gần 29.900 tỷ đồng

Nếu hoàn thành phương án phát hành thêm cổ phiếu, vốn điều lệ của LPBank dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 4.300 tỷ đồng, tương ứng từ 25.576 tỷ đồng lên 29.873 tỷ đồng.

Ngày 17/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank; HoSE: LPB) thông báo đã nhận được công văn chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ thêm gần 4.300 tỷ đồng.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 429,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 16,8%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 4.297 tỷ đồng.

Nguồn: LPBank.

LPBank cho biết nguồn vốn phát hành là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của LPBank. Nếu hoàn thành phương án trên, mức vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng từ 25.576 tỷ đồng lên 29.873 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cổ đông đã thống nhất phương án tăng vốn điều lệ từ 25.576 tỷ lên 33.576 tỷ đồng thông qua việc chào bán 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên căn cứ tình hình thị trường và định hướng phát triển của LPBank, HĐQT LPBank đã thay đổi phương án này, chỉ tăng vốn lên 29.873 tỷ đồng qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 16,8% tại Đại hội cổ đông bất thường được tổ chức tháng 11/2024.

Cùng ngày, LPBank công bố bổ nhiệm ông Đặng Công Hoàn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng bán lẻ của LPBank. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Đặng Công Hoàn được LPBank bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng bán lẻ.

Trước khi gia nhập LPBank, ông Đặng Công Hoàn đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các tổ chức tài chính ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ông giữ các chức vụ quan trọng như: Giám đốc Trung tâm Thẻ và Dịch vụ Tài khoản Cá nhân, Giám đốc Phát triển Sản phẩm Bán lẻ, Quyền Giám đốc khối Ngân hàng Bán Lẻ. Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), ông Đặng Công Hoàn đảm nhận vai trò Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ.

Về kết quả kinh doanh, LPBank ghi nhận ợi nhuận sau thuế quý III/2024 và lũy kế 9 tháng đạt lần lượt 2.331 tỷ đồng và 7.051 tỷ đồng, đều tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Với mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024, đến hết 9 tháng, LPBank đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, đây cũng là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của Ngân hàng.

Đại diện LPBank lý giải, lợi nhuận quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ được hỗ trợ từ việc nhà băng này mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm và kiểm soát tốt chi phí với tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập thuần) ở mức 29%, giảm 7,7% so với cuối năm trước và giảm tới 16,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, LPBank đã đa dạng hóa nguồn thu, thúc đẩy bán chéo các sản phẩm dịch vụ như dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu, chuyển tiền … với tỷ trọng thu từ nguồn phi tín dụng so với tổng thu nhập tăng đáng kể từ 13,98% lên 23,64%.