Lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, phân bón hết hạn sử dụng 4 năm vẫn bán cho dân dùng

Lực lượng QLTT tỉnh An Giang vừa phát hiện số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hết hạn sử dụng vẫn được bày bán cho người dân.

Theo đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và tổ công tác số 1 (tổ liên ngành kiểm soát khu vực thị trấn Long Bình và xã Quốc Thái thuộc huyện An Phú) vừa tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Đ.A do ông T.V.A, sinh năm: 1970 đại diện, tại ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả kiểm tra tại hộ kinh doanh Đ.A. Ảnh: Đội QLTT số 1

Qua kiểm tra, hộ kinh doanh thực hiện đầy đủ các điều kiện buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo quy định như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và có niêm yết giá hàng hóa.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra phát hiện 12.184 chai, gói thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh và phân bón lá đã hết hạn sử dụng. Trong đó, có nhiều mặt hàng đã hết hạn sử dụng từ năm 2017.



Gói thuốc trừ bệnh hết hạn sử dụng. Ảnh: Đội QLTT số 1

Tất cả hàng hóa trên không hóa đơn, chứng từ kèm theo. Trị giá hàng hóa khoảng 120 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục thẩm tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.



Trước đó, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang cũng phát hiện 15 tấn phân bón vi phạm nhãn và không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, Đội QLTT số 1 phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khám xe ô tô tải biển kiểm soát 68H-8378.

Kết quả, đoàn kiểm tra phát hiện 300 bao phân bón NPK Nutrix xuất xứ Malaysia loại 50 kg/bao, với tổng khối lượng là 15 tấn có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam nhưng trên nhãn phụ không ghi các nội dung như tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

Đội QLTT số 1 phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khám xe ô tô tải biển kiểm soát 68H-8378. Ảnh QLTT

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang cũng phát hiện 15 tấn phân bón vi phạm nhãn và không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Ảnh QLTT

Tại thời điểm khám xét, ông D.S ở Kiên Giang là người điều khiển phương tiện xuất trình được hóa đơn giá trị gia tăng do 01 công ty ở TP.HCM xuất bán 15 tấn phân bón cho 01 cơ sở kinh doanh ở Kiên Giang nhưng chưa xuất trình được các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan.

Đội QLTT số 1 đã làm việc với người điều khiển phương tiện để xác định chủ hàng hóa và làm việc với chủ hàng hóa là ông N.V.S ở Kiên Giang. Qua làm việc, ông N.V.S cung cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu, chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn. Ông N.V.S cho biết 15 tấn phân bón này không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Đội QLTT số 1 lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý đối với ông N.V.S về hành vi hàng hóa có nhãn phụ không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa và nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa và buôn bán phân bón không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.