Tiếp tục phát hiện thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cấm sử dụng tại Việt Nam ở Gia Lai

Đội QLTT số 1 (phụ trách địa bàn thành phố Pleiku) đã kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 25 chai (11,25 lít) thuốc trừ sâu hiệu SERPAL SUPER 550 EC chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl cấm sử dụng tại Việt Nam.

Theo đó, ngày 12/10, thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Văn Anh, địa chỉ xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Phát hiện cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cấm sử dụng tại Việt Nam. Ảnh QLTT

Tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Văn Anh làm chủ đang bày bán 25 chai (11,25 lít) thuốc bảo vệ thực vật trên nhãn sản phẩm ghi thuốc trừ sâu hiệu SERPAL SUPER 550 EC loại 450ml/chai do công ty TNHH BVTV An Hưng Phát, địa chỉ 374 Hồng Bàng, phường 16, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đăng ký, phân phối và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong thành phần ghi trên nhãn có chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl; theo quy định tại thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây là hoạt chất không được phép buôn bán, sử dụng tại Việt Nam kể từ ngày 13/02/2021.

Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 đã tiến hành lập biên bản với hành vi vi phạm buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục mà nhà nước cấm kinh doanh; tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên, hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.