Lương thực Miền Nam (VSF): Lỗ lũy kế vượt vốn chủ, gánh nặng nợ tài chính "phình to"

Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng tăng vọt khiến TCT Lương thực Miền Nam dù ghi nhận doanh thu "khủng" nhưng lợi nhuận vẫn không được như kỳ vọng.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (UPCoM: VSF) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần bán hàng và cung cấp này ghi nhận 4.797,4 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng 5% lên 4.378,6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp ghi nhận 409,8 tỷ đồng, tăng 37%.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 52% còn 31,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 37% còn 48,8 tỷ đồng, trong đó, 35,1 tỷ đồng là chi phí lãi vay, giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng ghi nhận 268,6 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 110,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 42% và 10% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của Lương thực Miền Nam.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, ông Nguyễn Huy Hưng - Chủ tịch HĐQT công ty cũng cho biết, Tổng công ty đang có các khách hàng tại Philipines, Indonesia, Tây Phi, Châu Phi... nhưng không có chiến lược cụ thể. Trên cơ sở nhận định dự báo thị trường các nước, thị trường nào hiệu quả thì sẽ tập trung vào thị trường đó.

Hết quý I/2024, Lương thực Miền Nam báo lãi trước thuế 14,7 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 10 tỷ đồng, tăng lần lượt 194% và 1900% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cổ đông Lương thực Miền Nam thông qua kế hoạch năm 2024 với tổng doanh thu 9.500 tỷ đồng, lãi trước thuế 3,6 tỷ đồng. Như vậy, tính hết quý I, Lương thực Miền Nam đã hoàn thành vượt kế hoạch năm về lợi nhuận.

Gánh nặng nợ tài chính

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của doanh nghiệp là 11.672,4 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với thời điểm đầu năm 2024 là 6.232,7 tỷ đồng. Trong đó, tăng chủ yếu đến từ phần tài sản ngắn hạn, tăng từ 2.618,3 tỷ đồng lên 8.079,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 209%.

Trữ tiền giảm 9% còn 499,2 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 28% lên 59,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 81% lên 955,6 tỷ đồng, cụ thể: khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 990 tỷ đồng, tăng 61%; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 5% lên 401,2 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng 26% lên 164,4 tỷ đồng và tài sản thiếu chờ xử lý đi ngang, ở mức 688,6 tỷ đồng. Lương thực dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 1.268,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho ghi nhận 6.399 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với tại ngày 1/1/2024 (1.328,1 tỷ đồng). Thuyết minh Báo cáo tài chính cho thấy, tồn kho nguyên vật liệu tại ngày 31/3/2024 là 3.531,7 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần so với đầu năm (514,2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, tồn kho thành phẩm là 1.913,3 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 5 lần so với đầu năm.

Nợ tài chính "phình to".

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của Lương thực Miền Nam là 9.198,4 tỷ đồng, tăng 144% so với đầu năm và chiếm 79% tổng nguồn vốn.

Trong đó, dư nợ tài chính là 6.619,2 tỷ đồng, tăng 373% so với đầu năm và gần như toàn bộ là vay nợ ngắn hạn. Thuyết minh cho thấy, doanh nghiệp có một số khoản vay lớn như: vay công ty mẹ 4.296,7 tỷ đồng, vay CTCP XNK Kiên Giang 1.703,2 tỷ đồng, vay CTCP Lương thực Bình Định 246,1 tỷ đồng,...

Hết quý I/2024, vốn chủ sở hữu của Lương thực Miền Nam ở mức 2.474 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp ghi nhận lỗ 2.777,5 tỷ đồng, tức vượt vốn chủ sở hữu.

Vinafood II được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước - Công ty TNHH MTV Tổng công ty lương thực miền Nam từ năm 2014.

Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại số 333 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 TP.HCM với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng và kinh doanh lương thực là lĩnh vực chính (bao gồm thu mua, bảo quản, chế biến, sản xuất, bán buôn bán lẻ lương thực, thực phẩm chế biến nông sản; xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm; sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi…).