Masan Consumer (MCH): Doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận đạt hơn 3.400 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, UPCoM: MCH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023.

Masan Consumer (MCH) báo lãi 6 tháng hơn 3.400 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ

Trong quý II/2023, Masan Comsumer ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 6.509,7 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 5,8% lên 3.498,6 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý này ghi nhận 457,5 tỷ đồng, tăng 113,4% so với số cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính ghi nhận 135,2 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 123,6 tỷ đồng, tăng 70,1% so với cùng kỳ năm trước.

Masan Consumer ghi nhận gần 20,5 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quý II/2023, Masan Consumer ghi nhận chi phí bán hàng ở mức 1.243,8 tỷ đồng, tăng 32,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7,3% còn 225,4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Masan Consumer. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Khép lại quý II/2023, Masan Consumer thu về gần 1.850,3 tỷ đồng lợi nhuận kế toán trước thuế và 1.660,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 46,5% và 55,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Masan Consumer ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 12.566,6 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm ghi nhận hơn 890,1 tỷ đồng, tăng 121,1% so với cùng kỳ. Trong đó, 636,5 tỷ đồng đến từ lãi tiền gửi ngân hàng, 241,2 tỷ đồng lãi từ khoản cho các bên liên quan vay, lần lượt tăng 146,8% và 82,6% so với cùng kỳ.

Masan Consumer báo lãi trước thuế 6 tháng là 3.421,7 tỷ đồng, báo lãi sau thuế 6 tháng là 3.047,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,8% và 25,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Quy mô tài sản tăng mạnh, ghi nhận gần 38.000 tỷ đồng

Tại ngày 30/6/2023, Masan Consumer ghi nhận tổng tài sản tăng 12,7% so với đầu năm, ở mức 37.766,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn gần như đi ngang, ở mức 7.476 tỷ đồng.

So với đầu năm, tài sản ngắn hạn tăng 16% lên hơn 30.290,2 tỷ đồng

Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Về cơ cấu tài sản ngắn hạn, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 1.266 tỷ đồng lên 2.669,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 90,2% so với số đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 20% lên 19.828,1 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm không đáng kể, ghi nhận 2.416,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày kết thúc quý II/2023, tổng nợ phải trả của Masan Consumer là 12.273,5 tỷ đồng, tăng 10,8% so với số đầu năm. Trong đó, phần lớn là nợ ngắn hạn, ghi nhận 11.596 tỷ đồng. Nợ dài hạn hơn 677,5 tỷ đồng. Tổng vay là 7.656,8 tỷ đồng, tăng gần 256 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên cạnh đó, Masan Consumer đầu tư 269,8 tỷ đồng vào CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF), tương đương nắm giữ hơn 2,6 triệu cổ phiếu CMF.

Vốn chủ sở hữu tăng 13,6% so với thời điểm đầu năm, ghi nhận 25.492,8 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7/2023, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MCH của Masan Consumer giảm 0,27% còn 75.000 đồng/cổ phiếu.