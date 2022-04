Mặt bằng lãi suất cho vay – huy động có thể tăng ngay trong quý II

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước, các TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay - huy động tiếp tục duy trì không đổi hoặc chỉ tăng rất nhẹ 0,03-0,06 điểm % trong quý II/2022 và 0,13-0,18 điểm % trong cả năm 2022, chủ yếu là dự kiến tăng lãi suất huy động.

Ngân hàng "kém" lạc quan về bức tranh lợi nhuận năm 2022

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý II/2021 của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD) đánh giá tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý I/2022 có sự cải thiện so với quý trước nhưng chưa được như kỳ vọng.

Dự báo cho thời gian tới, 73,1% - 80,8% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với năm 2021.

89,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng dương so với năm 2021. (Ảnh: Bz)

Trong quý II/2022, 57,7% TCTD kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý I/2022, trong đó chủ yếu là tăng nhẹ với 56,7% TCTD cùng chung nhận định này. Trong khi đó, 33,7% TCTD kỳ vọng không đổi và 8,7% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ.

Cho cả năm 2022, 89,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng dương so với năm 2021 (điều chỉnh giảm so với tỷ lệ 95% TCTD dự kiến tại kỳ điều tra trước). Bên cạnh đó, vẫn có 5,8% TCTD dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 và 4,9% ước tính lợi nhuận không thay đổi. Như vậy, trong lần điều tra này các TCTD đã "kém" lạc quan khi điều chỉnh giảm kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của năm 2022 so với kỳ điều tra trước.

Cùng với đó, huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,6% trong quý II/2022 và tăng 11,4% trong năm 2022, điều chỉnh giảm nhẹ so với mức kỳ vọng 12,1% tại kỳ điều tra trước.

Nợ xấu được kỳ vọng giảm trong quý II/2022, tín dụng cả năm tăng 14,1%

Kết quả điều tra cũng cho thấy, các TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng (gồm nhu cầu vay vốn, thanh toán, gửi tiền) tiếp tục tăng trong quý II/2022 và cả năm 2022, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Do đó, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,8% trong quý II/2022 và tăng 14,1 % trong năm 2022, tương đương mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý I/2022 được các TCTD nhận định có chiều hướng giảm nhẹ so với quý IV/2021 và kỳ vọng tiếp tục giảm nhẹ trong quý II/2022. (Ảnh: LT)

Dù vậy, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được nhận định tiếp tục xu hướng tăng chậm lại và tương đối ổn định trong quý I/2022 và quý II/2022 so với quý trước.

Tính chung cả năm 2022, mặt bằng rủi ro được kỳ vọng duy trì ổn định, ít thay đổi và có xu hướng cải thiện tích cực hơn so với diễn biến của năm 2021, trong đó, nhóm khách hàng cá nhân được dự báo đạt mức cải thiện tốt nhất về mặt bằng rủi ro.

Trái với nhận định nợ xấu tăng nhẹ trong quý IV/2021 và đúng như kỳ vọng tại kỳ điều tra tháng 12/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý I/2022 được các TCTD nhận định có chiều hướng giảm nhẹ so với quý IV/2021 và kỳ vọng tiếp tục giảm nhẹ trong quý II/2022.