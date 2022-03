Từ quý IV/2022, Việt Nam mới bắt đầu nâng lãi suất theo xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của thế giới. Đó là nhận định của các chuyên gia tại Chứng khoán BSC trong báo cáo “Chính sách tiền tệ các NHTW trên thế giới trong bối cảnh lạm phát”.

Lạm phát đang trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay trên thế giới trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những nền kinh tế hàng đầu thế giới đều ghi nhận mức lạm phát cao kỷ lục trong vòng nhiều năm.



Chẳng hạn, Mỹ ghi nhận lạm phát cao nhất trong vòng 40 năm, Anh ghi nhận mức tăng cao trong 30 năm.

Gần đây, nền kinh tế Thái Lan cũng ghi nhận mức lạm phát chạm mức cao nhất trong vòng 13 năm do ảnh hưởng bởi giá dầu.

Dẫn dự báo của các tổ chức, BSC cho biết, trong bối cảnh đó các quốc gia như Anh, Nga đang thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ kể từ quý I/2022 và sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho đến quý II/2023.

Tại ba nền kinh tế lớn là Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc, Mỹ và châu Âu vẫn thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt kể từ cuối năm 2021 đến nay để đối phó với lạm phát.

Ngược lại, tại Trung Quốc, NHTW nước này đang thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng do lạm phát hiện tại ở mức thấp và quốc gia này nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm mục đích khôi phục nền kinh tế đang tăng trưởng chậm do chính sách "Zero Covid".

Đối với các quốc gia ở ASEAN 6, ngoại trừ Singapore đang thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, khối ASEAN 5 còn lại được cho vẫn duy trì chính sách tiền tệ hiện tại, tuy nhiên các NHTW sẽ bắt đầu tăng lãi suất điều hành kể từ quý III/2022 trước áp lực gia tăng chi phí đầu vào như hiện tại – đặc biệt là chi phí nhiên liệu, thực phẩm do cuộc khủng hoảng địa chính trị giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo dự báo của các chuyên gia, với xu hướng lạm phát đang gia tăng, Việt Nam dự kiến vẫn sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong quý II và quý III/2022 và bắt đầu nâng lãi suất kể từ quý IV theo xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của thế giới.

Đồng quan điểm khi cho rằng, áp lực đối với điều hành chính sách tiền tệ năm nay rất lớn, song TS.Cấn Văn Lực – Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV lại cho rằng, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ không tăng lãi suất cơ bản trong năm 2020 này, cho dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng tăng lãi suất 7 lần trong năm nay.

Thậm chí, đối với việc mặt bằng lãi suất tiết kiệm có dấu hiệu "nóng" từ đầu năm tới nay, theo TS. Cấn Văn Lực, lãi suất cho vay sẽ không tăng theo. Lý do là, Việt Nam đã phục hồi chậm một nhịp so với thế giới. Năm 2021, thế giới bước vào hồi phục mạnh mẽ, dẫn tới lạm phát tăng mạnh năm nay, thì Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid thứ tư và năm nay mới bước vào hồi phục.

"Nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam năm 2022 là hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, các chính sách phải hướng đến nhiệm vụ này, nên lãi suất không thể tăng, bởi nếu lãi suất tăng thì sẽ cản trở phục hồi. Chính sách tài khóa, tiền tệ phải phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ phục hồi, nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát lạm phát. Đó chính là bài toán khó của Việt Nam", TS. Cấn Văn Lực nói.

Mặt bằng lãi suất sẽ nhích nhẹ trong năm 2022. (Ảnh: CT)

Chuyên gia phân tích tại ACBS Trịnh Viết Hoàng Minh cũng cho rằng, quan điểm việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 2022 sẽ không bị nhiều tác động lớn. Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam duy trì trong mức 4%, chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn có xu hướng tiếp tục được mở rộng để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất tiết kiệm có thể nhích nhẹ 0,5 điểm % trong 6 tháng cuối năm 2022.