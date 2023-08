May Sông Hồng (MSH) bị phạt và truy thu thuế hơn 1,55 tỷ đồng

Công ty Cổ phần May Sông Hồng (HoSE: MSH) vừa nhận được quyết định của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, ngày 15/8, May Sông Hồng nhận được Quyết định của Cục thuế tỉnh Nam Định về việc xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế cho niên độ kế toán từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022 và thanh tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng.

Số tiền thuế ấn định là hơn 1 tỷ đồng, trong đó bao gồm: 564 triệu tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và hơn 448,4 triệu đồng từ thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó còn hơn 299,8 triệu đồng số tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; 41,8 triệu đồng số tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân và gần 202,5 triệu đồng tiền phạt vi phạm.

Tổng số tiền thuế và tiền phạt là hơn 1,55 tỷ đồng.

May Sông Hồng thực hiện gần 40% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm

Về tình hình kinh doanh quý II/2023, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước lên 1.541 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 10%, từ hơn 219 tỷ xuống còn hơn 199,1 tỷ đồng.

Tóm tắt báo cáo tài chính quý II/2023

Trong kỳ, do giá vốn hàng bán tăng tăng 6% lên mức 1.342 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 20% lên 46,4 tỷ đồng nên dù May Sông Hồng có tiết kiệm được chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm tới 31% so với cùng kỳ) nhưng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 100 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận gần như không thay đổi gì, ở mức 85,4 tỷ đồng do thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 53%, từ 22,7 tỷ xuống còn hơn 14,8 tỷ đồng.

Được biết, trong quý II vừa qua, Công ty ký được nhiều đơn hàng nên doanh thu tăng nhưng chi phí đầu vào cũng tăng nên lợi nhuận của Công ty có sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, May Sông Hồng ghi nhận đạt 2.179 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 139 tỷ đồng.

Trong năm 2023, May Sông Hồng đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 4.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 350 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, May Sông Hồng đã thực hiện 45% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 17/8, giá cổ phiếu MSH giảm 0,13% xuống còn 38.200 đồng/cổ phiếu.