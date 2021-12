Hàng không sẽ bố trí các chuyến bay ban đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn dịp nghỉ Tết 2022.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành kế hoạch công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng chỉ đạo Tông công ty Cảng hàng không VN (ACV), Cảng HKQT Vân Đồn, Tổng công ty Quản lý bay VN (VATM) cần công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Cùng với đó, Tổng công ty ACV, Cảng HKQT Vân Đồn tăng cường công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không; xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT tại các thành phố, địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại Cảng HKQT, sân bay Tân Sơn Nhất.

Cục trưởng Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao ý thức, nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19,thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Đối với các hãng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác ban đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh, an toàn; xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm chuyến, hủy chuyến bay.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn khi phục vụ chuyến bay, hành khách, tham gia giao thông tại khu vực cảng hàng không, sân bay.

Các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay Tết 2022. Ảnh: CTV

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết 2022, các hãng hàng không đã mở bán hàng hàng triệu vé máy bay Tết 2022 giá rẻ chỉ vài chục nghìn đồng chưa bao gồm thuế phí.

Vietnam Airlines Group có kế hoạch cung ứng gần 2 triệu ghế, tương đương khoảng 10.000 - 11.000 chuyến bay, trong giai đoạn từ ngày 16/1 - 15/2/2022 (tức từ 14 tháng Chạp - 15 tháng Giêng). Vietnam Airlines Group đã chính thức mở bán 1,2 triệu ghế và sẽ tiếp tục tăng số lượng theo nhu cầu thị trường và sự cho phép của cơ quan chức năng.

Tương tự, Vietjet dành tặng khách hàng chương trình khuyến mãi vé máy bay đồng giá 10.000 đồng. Đây là món quà tri ân Vietjet dành tặng tất cả khách hàng tin tưởng và đồng hành cùng hãng trong suốt thời gian qua. Trong 3 ngày vàng 20, 21 và 22/12/2021, Vietjet mở bán loạt vé bay đồng giá chỉ từ 10.000 đồng. Vé khuyến mãi được mở bán không giới hạn thời gian, với thời gian bay từ 1/1 đến 31/12/2022.

Trong khi đó, Bamboo Airways tung ra ưu đãi giảm giá "khủng" cho các đường bay nội địa mà hãng khai thác, và đặc biệt là áp dụng ngay trong giai đoạn cao điểm cận Tết 2022.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 22/12/2021, Bamboo Airways triển khai chương trình ưu đãi "Bay chung giá công phá" với mức giảm giá 20% cho đặt vé 2 người và 30% cho các nhóm khách từ 3 người trở lên, áp dụng cho ba hạng vé Economy Savermax, Economy Saver và Economy Smart và tất cả các đặt vé của người lớn, trẻ em đến trẻ sơ sinh.