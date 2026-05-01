Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định 2968/QĐ-UBND) mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quy hoạch mới định hình không gian phát triển theo mô hình đa cực, gồm 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm hạt nhân và 6 hành lang kinh tế.

Trong cấu trúc này, xã Đức Hòa đóng vai trò là một trong 3 trung tâm phát triển đóng vai trò hạt nhân, đảm nhận chức năng chính là hành chính - chính trị, logistics và công nghệ cao.

Đức Hòa - Hậu Nghĩa: "Trái tim" hành chính và động lực tăng trưởng mới

Theo điều chỉnh quy hoạch, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa thoát khỏi hình ảnh một huyện công nghiệp đơn thuần để nâng tầm thành "trung tâm động lực" của toàn tỉnh. Đây chính là bước đi chiến lược nhằm chuyển dịch trung tâm hành chính, hình thành trục phát triển Bắc - Nam kết nối các trung tâm kinh tế lớn.

Quy mô "siêu xã" hạt nhân: Xã Đức Hòa mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh. Với diện tích hơn 63km2 và dân số gần 50.000 người, nơi đây hội tụ đủ điều kiện về quỹ đất dọc các trục ĐT824, ĐT830 để kiến tạo các đại đô thị hiện đại.

Trục động lực then chốt: Xã Đức Hòa nằm tại điểm giao thoa của các trục động lực quan trọng như: Vành đai 3 - Vành đai 4 TPHCM và trục kết nối 2 trung tâm lớn nhất tỉnh là Tân Ninh - Long An. Vị thế này biến Đức Hòa thành "trạm trung chuyển" kinh tế quan trọng trên trục hành lang xuyên Á.

Vinhomes Green City: "Cú hích" hạ tầng tỷ đô nâng tầm đô thị

Sự xuất hiện của Tập đoàn Vingroup với dự án trọng điểm Vinhomes Green City quy mô gần 200 ha tại Hậu Nghĩa chính là hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng (tương đương 1,2 tỷ USD), đây là dự án hạ tầng đô thị lớn nhất khu vực.

Hạ tầng giao thông đa tầng: Dự án xây dựng mạng lưới đường nội khu kết nối trực tiếp với Quốc lộ 22 và Vành đai 4. Đặc biệt, hạ tầng này được thiết kế để đón đầu tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) kéo dài, rút ngắn khoảng cách với trung tâm TPHCM.

Hệ sinh thái "All-in-one" đẳng cấp: Kinh tế - Thương mại: Trung tâm thương mại Vincom quy mô 9,6 ha định hình thành tâm điểm giao thương sầm uất nhất phía Tây Bắc.

Lá phổi xanh: Hệ thống công viên chuyên đề rộng 36 ha tạo nên môi trường sống sinh thái cho toàn bộ khu trung tâm hành chính mới.

An sinh xã hội: Triển khai bệnh viện quốc tế Vinmec, trường học Vinschool và 1.500 căn nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu định cư của đội ngũ chuyên gia và cán bộ.

Với lộ trình bài bản, Tây Ninh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10 - 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 8.000 - 8.500 USD và kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP vào năm 2030.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn quy hoạch chiến lược của tỉnh và năng lực thực thi hạ tầng mạnh mẽ của Tập đoàn Vingroup đang đưa xã Đức Hòa trở thành hình mẫu đô thị thông minh, hiện đại, xứng danh là "trái tim" rực sáng của tỉnh Tây Ninh mới trong tương lai.