Từ ngày 30/4, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây áp dụng mức thu phí mới, cao nhất gần 277.000 đồng

Đại diện VEC cho biết, ngày 12/2/2026, VEC đã ban hành quyết định về việc bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do VEC quản lý khai thác giao với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cùng đó, dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu thông xe trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Bảng giá dịch vụ tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư, mục tiêu sản xuất kinh doanh và dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, từ ngày 30/4, VEC sẽ bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đối với các phương tiện lên xuống tại nút giao thông Long Thành (nút giao giữa tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây).

Về hình thức thu phí, tuyến cao tốc tiếp tục áp dụng phương thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Toàn bộ các làn thu phí được triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC).

Các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, di chuyển qua nút giao Long Thành, đều phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định nhằm bảo đảm hoàn vốn đầu tư Dự án, trừ các trường hợp được miễn theo quy định tại Nghị định số 130/2024/NĐ-CP ngày 10/10/2024 và các văn bản liên quan.

Các dự án thành phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào vận hành sẽ hình thành trục cao tốc TP.HCM - Long Thành - Vũng Tàu, rút ngắn thời gian người dân từ trung tâm TP.HCM đến biển Vũng Tàu và ngược lại, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 51 đã quá tải nghiêm trọng.

Tuy nhiên việc kết nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện chưa hoàn thiện hoàn toàn mà phải "quá giang" đường Bưng Môn hiện hữu.

Xe từ TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ra khỏi cao tốc xuống vòng xoay Long Thành (xã Long Thành, Đồng Nai), sau đó theo quốc lộ 51 ngược về Biên Hòa khoảng 200m rồi rẽ phải vào đường Bưng Môn.

Tiếp đó tài xế đi thêm 1km tới chân cầu vượt Bưng Môn. Lúc này xe đi vào đường song hành bên phải cầu vượt để nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tiếp tục hành trình thẳng đến quốc lộ 56.

Ở chiều ngược lại, xe lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao quốc lộ 56 (phường Tam Long, TP.HCM) và đi thẳng đến nút giao Long Thành.

Tại đây tài xế đi hướng Dầu Giây có thể lên nhánh N7 nhập vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Còn xe đi hướng TP.HCM thì lên cầu nhánh 1 (thuộc tuyến đường T2) lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.