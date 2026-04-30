Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Trần Hòe
30/04/2026 10:01 GMT +7
Cầu vượt cửa biển Thuận An - công trình cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung được thông xe kỹ thuật, tạo động lực phát triển vùng ven biển Huế.

Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An (TP.Huế) đã thông xe kỹ thuật. Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, nằm trong dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.483 tỉ đồng.

Dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu Thuận An (giai đoạn 1) có chiều dài tuyến gần 7,8 km, nối xã Hải Dương cũ và thị trấn Thuận An cũ, nay đều thuộc phường Thuận An, TP.Huế.

Trong đó, công trình cầu vượt cửa biển Thuận An có chiều dài 2,36 km, bề rộng cầu từ 20m - 23,5m. Đoạn tuyến dẫn 1A phía Hải Dương cũ dài khoảng 3,24km, đoạn tuyến dẫn phía thị trấn Thuận An cũ dài gần 2,2km.

Công trình cầu vượt biển Thuận An khởi công từ tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành sau 3 năm nhưng được gia hạn hợp đồng đến hết năm 2025. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng kéo dài khiến cho toàn tuyến của dự án chậm hoàn thành và chậm thông xe theo kế hoạch.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Huế, đến nay dự án đã hoàn thiện tuyến dẫn 1A, riêng tuyến dẫn 1B đã hoàn thành từ mố M2 đến nút giao đường Hồ Văn Đỗ.

Việc thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An góp phần hình thành trục giao thông ven biển quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch TP.Huế. 

Việc thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An dịp này mở ra tuyến đường kết nối giao thông giữa các địa phương ven biển. Các đơn vị nhà thầu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thi công đoạn từ nút giao Hồ Văn Đỗ đến cuối tuyến (nối vào quốc lộ 49), phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026 để thông xe toàn tuyến.

Tổng số vốn bố trí cho dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu Thuận An (giai đoạn 1) là hơn 2.483 tỷ đồng, trong đó năm 2026 được bố trí 252,5 tỷ đồng. Tổng giá trị xây lắp của dự án 2.133 tỉ đồng, hiện đã thực hiện đạt hơn 92,7%.

