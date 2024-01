Một giám đốc doanh nghiệp ở Huế lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền tỷ

Một giám đốc doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế lãnh án tù vì vay mượn và nhận tiền đặt cọc bán bất động sản của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Ngày 29/1, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Phước Bình (SN 1991, trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2021, Nguyễn Phước Bình thành lập Công ty TNHH Xây dựng và kiến trúc An Nhiên (địa chỉ tại Khu đô thị Phú Mỹ An, phường An Đông, TP.Huế), do Bình làm Giám đốc.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bình tại phiên tòa sơ thẩm.

Để có nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của Công ty TNHH xây dựng và kiến trúc An Nhiên, Bình đã vay mượn và nhận tiền đặt cọc bán bất động sản của nhiều người. Tuy nhiên, sau khi vay mượn và nhận tiền đặt cọc của những người này, Bình chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022, Bình đã thông qua vay mượn và nhận tiền đặt cọc bán nhà và đất để chiếm đoạt của 3 người với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Bình bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình và mong nhận mức án nhẹ nhất để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Theo HĐXX, hành vi của Bình là nguy hiểm nên cần phải chịu một mức án nghiêm khắc. HĐXX tuyên phạt Bình 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".