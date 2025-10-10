Một phường ở Đà Nẵng có hơn 5.500 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động

Ngày 10/10, nhân chào mừng ngày chuyển đổi số Việt Nam và Ngày Doanh nhân Việt Nam, UBND phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, đó là lễ công bố quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường; tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2025 – 2027 và lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025).

Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Đỗ Văn Minh trao quyết định thành lập Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường

Việc thành lập Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp – khởi nghiệp sáng tạo vững mạnh, đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp với chính quyền, các tổ chức xã hội và đối tác trong và ngoài địa bàn.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ trong thời gian tới là mở rộng số lượng hội viên lên con số 100, chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghệ, startup trẻ và đổi mới sáng tạo - Xây dựng chính sách thu hút, gắn kết hội viên bằng lợi ích thiết thực, rõ ràng.

Phấn đấu đến năm 2030, Hội Doanh nghiệp – Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ trở thành trung tâm kết nối – đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp phường Tam Kỳ. Đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao vị thế doanh nhân địa phương và hình thành thế hệ doanh nhân chính trực, bãn lĩnh và sáng tạo.

Đại hội Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường Tam Kỳ

Ông Đỗ Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sự ra đời kịp thời của Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường sẽ mang một ý nghĩa, sứ mệnh hết sức lớn lao, khi địa phương đang cần một lực lượng tiên phong, mang trong mình tinh thần khởi nghiệp và khát vọng lan tỏa.

Bên cạnh đó, Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nhân với cộng đồng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đổi mới mô hình sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển bền vững hiện nay”.

Tại phường Tam Kỳ có khoảng 550 doanh nghiệp và hơn 5.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Trong ảnh, Khách sạn Phú Long nằm trên địa bàn phường Tam Kỳ nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn của thành phố Đà Nẵng hiện nay và trước kia là tỉnh Quảng Nam. Ảnh: PL

Đối với lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025), Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Đỗ Văn Minh cho biết, tại phường Tam Kỳ, dù quy mô kinh tế còn khiêm tốn, nhưng mỗi doanh nghiệp, mỗi hộ kinh doanh đều là một “hạt nhân năng động” trong bức tranh phát triển của địa phương.

Các doanh nhân đã dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt khó, vừa tạo việc làm cho người dân, vừa đóng góp tích cực vào ngân sách và các hoạt động xã hội, thiện nguyện, khuyến học - khuyến tài.

"Nhìn lại 9 tháng của năm 2025 và 3 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường đạt được những kết quả nhất định.

Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra; công tác giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công được thông suốt, hiệu quả cao; cơ sở hạ tầng tiếp tục được triển khai. Đặc biệt, các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại - dịch vụ, công nghiệp tăng trưởng ổn định. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt 327 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 97% dự toán.

Nhiều sản phẩm mà doanh nghiệp tại phường Tam Kỳ sản xuất ra nhằm giúp kinh tế phát triển

Đối với doanh nghiệp, toàn phường hiện nay có khoảng 550 doanh nghiệp và hơn 5.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương; nhiều đơn vị tích cực đóng góp ngân sách, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, khuyến học - khuyến tài, và tham gia tích cực các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Phường xanh - sạch - đẹp”.

Để các doanh nghiệp ngày càng ổn định, phát triển; cùng với Hội Doanh nghiệp - Khởi nghiệp sáng tạo phường vừa mới Đại hội thành lập trong chuỗi sự kiện hôm nay, lãnh đạo phường Tam Kỳ cam kết tiếp tục chia sẽ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, quý doanh nhân để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo lập môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi nhất cho doanh nghiệp”, ông Đỗ Văn Minh nhấn mạnh.