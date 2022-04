Một phường ở Quảng Nam gắn 32 camera an ninh

Tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có một phường gắn 32 camera an ninh tại các nút giao thông trên địa bàn.

Ngày 1/4, UBND phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã lễ ra mắt mô hình camera an ninh trên địa bàn.

Mô hình camera giám sát an ninh được triển khai trên địa bàn phường Trường Xuân với 32 camera, tập trung tại các nút ngã ba, ngã tư đường, đặc biệt là tại các khu vực đông dân cư, các điểm giáp ranh với các phường, xã lân cận và các khu công nghiệp trên địa bàn.

Lễ ra mắt mô hình camera an ninh phường Trường Xuân (Ảnh: Trương Hồng)

Được biết, toàn phường Trường Xuân có hơn 2.000 hộ dân, với 8.000 nhân khẩu. Năm 2021, phường Trường Xuân có 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 3 cá nhân là quần chúng nhân dân và 1 cá nhân là chiến sĩ Công an phường được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Chủ tịch UBND phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ cho biết: Việc ra mắt mô hình camera an ninh của phường Trường Xuân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tại địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Chủ tịch UBND phường Trường Xuân kiểm tra mô hình camera an ninh (Ảnh: T.H)

"Xây dựng, củng cố, nhân rộng và phát huy tác dụng của mô hình camera an ninh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Tam Kỳ nhằm khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó nhân dân. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các công tác an ninh, trật tự ở khu dân cư.

Thời gian tới, phường Trường Xuân tiếp tục rà soát lắp thêm các mắt camera ở các vị trí trọng điểm trên địa bàn và tập trung vận động các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tự trang bị lắp camera an ninh để tham gia bảo vệ an ninh tại địa phương…", ông Cường nói.