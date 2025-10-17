Một thành phố của Hàn Quốc mở Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội, tăng tốc chinh phục thị trường Việt Nam

Đây là văn phòng đại diện nước ngoài đầu tiên của một thành phố Hàn Quốc tại Việt Nam, khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong giai đoạn mới.

Theo hãng tin Yonhap, vai trò chính của văn phòng thương mại này là trưng bày, quảng bá và tư vấn xuất khẩu cho các sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Cheongju, thu thập thông tin về xu hướng thương mại và công nghệ công nghiệp, quảng bá văn hóa, du lịch Cheongju và thu hút du khách; cùng với hỗ trợ các công việc giao lưu quốc tế.

Văn phòng xúc tiến thương mại thành phố Cheongju sẽ đảm nhận các nhiệm vụ chính trong thời gian tới, bao gồm: Điều tra thị trường địa phương, tìm kiếm đối tác, tư vấn và hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu, quảng bá và tiếp thị sản phẩm của các doanh nghiệp Cheongju, cùng với việc xúc tiến và hỗ trợ giao lưu quốc tế với các thành phố lớn của Việt Nam.

Các lãnh đạo của thành phố Cheongju, Hàn Quốc tại Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội. Ảnh: P.V

Ông Lee Beom Seok, Thị trưởng thành phố Cheongju, Hàn Quốc, nhận định: “Hà Nội, trung tâm kinh tế – chính trị của Việt Nam, được đánh giá là cửa ngõ quan trọng của khu vực ASEAN. Việc mở Văn phòng Giao thương tại Hà Nội sẽ tạo cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác. Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai, hợp tác sẽ không chỉ dừng ở kinh tế mà còn mở rộng sang văn hóa, du lịch và giáo dục.”

"Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội sẽ đóng vai trò là cầu nối giúp các mặt hàng tiềm năng xuất khẩu như mỹ phẩm, thực phẩm và đồ gia dụng thâm nhập thị trường Việt Nam, đồng thời là kênh trung tâm cho các hoạt động giao lưu và thương mại quốc tế ", Thị trưởng Lee Beom-seok bày tỏ kỳ vọng.

Thành phố Cheongju đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cheongju tổ chức Hội nghị tư vấn xuất khẩu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như một hoạt động đầu tiên của văn phòng xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tiến hành tư vấn xuất khẩu 1:1 với các đối tác Việt Nam, thảo luận sâu sắc về các điều kiện giao dịch cụ thể và tiềm năng hợp tác.

Bên cạnh đó, thành phố Cheongju và Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ phẩm Cheongju đã ký kết thỏa thuận hợp tác xuất khẩu với BV Life, một trong 10 doanh nghiệp sản xuất trà hàng đầu của Việt Nam. Hai bên cam kết hợp tác thúc đẩy việc khai phá thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, mở rộng mạng lưới phân phối, tiếp thị chung, phát triển sản phẩm tùy chỉnh phù hợp với địa phương và trao đổi công nghệ.

Thành phố Cheongju kỳ vọng thỏa thuận hợp tác này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp mỹ phẩm Cheongju trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mỹ phẩm từ trà xanh, từ đó thâm nhập thị trường địa phương và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Thị trưởng Lee Beom-seok khẳng định: "Dựa trên thỏa thuận này, chúng tôi sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp mỹ phẩm địa phương và mở rộng thị trường nước ngoài. Với văn phòng xúc tiến thương mại là cứ điểm, chúng tôi sẽ tích cực triển khai các hoạt động thương mại quốc tế chuyên biệt như tổ chức hội nghị tư vấn xuất khẩu, tham gia triển lãm và cung cấp thông tin về thị trường Việt Nam. Mặt khác, thành phố Cheongju là thủ phủ của tỉnh Chungcheongbuk-do, cách Seoul khoảng 128 km về phía nam. Thành phố Cheongju nổi bật với ngành công nghiệp sản xuất pin thứ cấp (pin sạc) và các ngành công nghệ cao như điện tử, dược phẩm.

Trước đó, thành phố đã bắt đầu xúc tiến việc thành lập văn phòng xúc tiến thương mại từ tháng 2 năm nay nhằm mở rộng thị trường nước ngoài, tăng cường nền tảng xuất khẩu cho các doanh nghiệp địa phương, và thúc đẩy quan hệ giao lưu quốc tế với các thành phố lớn của Việt Nam.

Tính đến năm 2023, Việt Nam có dân số 100 triệu dân và là một thị trường mới nổi ở Đông Nam Á với dân số trẻ, độ tuổi trung bình là 32,5. Việc thành lập văn phòng thương mại tại Hà Nội - thủ đô và là trung tâm chính trị, kinh tế của Việt Nam sẽ giúp quảng bá rộng rãi Thành phố Cheongju".

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Cheongju sang Việt Nam đạt 917 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm: bán dẫn, thiết bị quang học và các thiết bị điện năng khác.