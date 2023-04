Ngân hàng Bản Việt (BVB): Kế hoạch tăng trưởng 10% lợi nhuận, "chuyển nhà" sang HOSE

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023. Điểm đáng chú ý trong đại hội năm nay là việc trình thông qua nội dung chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết tại HOSE.

Ngân hàng Bản Việt lên định hướng 2023 là “Thận trọng và tăng trưởng có chọn lọc”

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng Bản Việt

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) dự báo năm 2023, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Bản Việt nói riêng sẽ đối diện với nhiều thách thức. Do vậy, định hướng 2023 của Bản Việt là “Thận trọng và tăng trưởng có chọn lọc” đồng thời bám sát diễn biến thị trường để có những chính sách ứng phó linh hoạt.

Chính vì vậy, Ngân hàng lên kế hoạch kinh doanh với tổng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng an toàn 10%, dự kiến đạt 502 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Vào ngày 30/3/2023 vừa qua, Ngân hàng Bản Việt đã chốt quyền thực hiện chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 15% và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 (tức tỷ lệ 25%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 25 cổ phiếu phát hành thêm). Theo nội dung báo cáo tại tài liệu Đại hội gửi tới cổ đông, việc tăng vốn sẽ hoàn tất trong tháng 5/2023.

Ngoài ra, Bản Việt sẽ tiếp tục trình thông qua phương án chia vốn chủ sở hữu cho cổ đông với tỷ lệ 10% - tương đương giá trị lên tới gần 529 tỷ đồng và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị 150 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn

Ngân hàng Bản Việt dự kiến niêm yết cổ phiếu sang sàn HoSE

Điểm đáng chú ý trong đại hội năm nay là việc trình thông qua nội dung chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết tại HOSE.

Được biết, cổ phiếu BVB được đăng ký giao dịch tại UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 7/2020. Sau hơn 2 năm thực hiện giao dịch, việc chuyển sàn giao dịch sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông, đông thời hướng tới những bước đi vững chắc trong tương lai.

Nhìn lại năm 2022, BVB ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 79 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với 2021. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 59.600 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 50.900 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 10% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt 456 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch và tăng 46% so với 2021. Tính chung cả năm 2022, số lượng khách hàng tăng gần 75% so với 2021.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 14/4, giá cổ phiếu BVB tăng 1,9% lên mức 10.700 đồng/ cổ phiếu.