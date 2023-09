Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 21/9), toàn bộ 4 ngân hàng quốc doanh bao gồm: VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank đều đã giảm mức lãi suất tiết kiệm cao nhất xuống còn 5,5%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) ngày 19/9 đã công bố thay đổi biểu lãi suất huy động mới, điều chỉnh giảm 0,2 - 0,3 điểm % tại các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm ở tất cả các kỳ hạn sau thay đổi tại VietinBank (nguồn: VietinBank)

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng hiện vẫn giữ nguyên và duy trì ở mức 3%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 3,8% xuống 3,5%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 4,7% xuống 4,5%/năm. Các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đang được VietinBank áp dụng mức lãi suất huy động cao nhất là 5,5%/năm, giảm 0,3 điểm % so với trước đó.

Trước đó, tại ngân hàng Vietcombank, Agribank và BIDV đã thông báo giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Như vậy, hiện tại, cả 4 "Big4" đều đã đưa lãi suất tiền gửi tiết kiệm về cùng mức tương đương nhau.

Hiện lãi suất tiết kiệm đã về ngang bằng trước đại dịch COVID-19, nên theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chính, dư địa giảm thời gian tới không còn nhiều. Tính từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Ngân hàng Nhà nước liên tục có 4 đợt cắt giảm lãi suất điều hành. Tổng lãi suất chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn giảm đến 150-200 điểm cơ bản, lần lượt xuống còn 3% và 4,5%.

Không chỉ các "ông lớn" mà nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục làn sóng giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm - hiện mức lãi suất tại thời điểm hiện tại đang ở vùng thấp nhất trong năm nay.

Một số ngân hàng khác cũng thay biểu lãi suất mới. Chẳng hạn như tại Nam A Bank, biểu lãi suất mới nhất áp dụng từ 19/9, lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,4%/năm, từ 9-11 tháng còn 5,7%/năm; lãi suất gửi dài từ 15 – 35 tháng cao nhất là 6,5%/năm. Các mức lãi suất này đều giảm 0,1 điểm % so với trước đó.

Ngoài ra, các ngân hàng như MB, OCB, ACB, Techcombank và GPBank đã hai lần giảm lãi suất kể từ đầu tháng, mức lãi suất sau khi giảm lần 2 dao động từ 5,1% - 6,5% cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng.

Trong báo cáo cập nhật của VNDirect về "Cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định vĩ mô", VNDirect cho biết: Lãi suất tiền gửi duy trì xu hướng giảm trong tháng 8/2023.

Lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng tại các Ngân hàng Thương mại giảm xuống 5,9%/năm vào tháng 8, giảm hơn 0,5 điểm % trong cuối tháng 7 và 2,0 điểm % so với cuối năm 2022. Lãi suất huy động chạm đáy do dư thừa thanh khoản hệ thống trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu. Tính đến ngày 29/8, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ tăng 5,33% so với đầu năm, cách xa mục tiêu 14% cho cả năm 2023. Ngoài ra, Chính phủ thúc đẩy đầu tư công và mở rộng tài khóa, từ đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế.

Tình hình lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong thời điểm hiện tại (nguồn: VNDirect)

Ngoài ra, VNDirect kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm sâu hơn trong những tháng tới do chi phí vốn của các Ngân hàng Thương mại đang giảm nhờ: (1) tác động từ việc Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất trong 6 tháng đầu năm nay và (2) Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02 cho phép gia hạn trích lập dự phòng nợ xấu.

VNDirect kỳ vọng lãi suất cho vay giảm thêm 100-150 điểm cơ bản trong những tháng cuối năm 2023 và đây sẽ là động lực chính cho sự phục hồi của tiêu dùng và đầu tư tư nhân.