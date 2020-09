Ngân hàng 'hốt bạc' từ giao dịch hàng hóa, sắp có năm tốt nhất một thập kỷ

Nhiều người dự báo doanh thu từ lĩnh vực này của các ngân hàng sẽ không bền vững trong dài hạn bởi thị trường khó có thể lặp lại các yếu tố như trong năm 2020.

Theo hãng nghiên cứu Coalition Development, tổng doanh thu thuần của 12 ngân hàng toàn cầu lớn nhất tại Mỹ đạt 3,8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước và có thể vượt 7 tỷ USD trong cả năm nay. Doanh thu từ giao dịch hàng hóa, chủ yếu từ vàng và dầu mỏ, này là mức cao nhất của các ngân hàng trên từ năm 2011.

“2 điểm sáng nhất trong bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng Phố Wall là dầu và kim loại quý”, Amrit Shahani, Giám đốc nghiên cứu của Coalition, cho biết. “Đây sẽ là năm tốt nhất của họ trong một thập kỷ”.

Hai điểm sáng nhất trong bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng Phố Wall là dầu và kim loại quý. Ảnh: Bloomberg

Theo Coalition, sự khởi sắc này đến việc giá dầu lần đầu tiên trong lịch sử sụt xuống mức âm hồi tháng 4, khiến các nhà đầu tư “bỏ của chạy lấy người” và mang đến cơ hội béo bở cho các ngân hàng đầu tư Phố Wall.

Bên cạnh đó, các ngân hàng, dẫn dầu là Goldman, Citigroup Inc., và JPMorgan Chase & Co., cũng "kiếm đậm" nhờ sự đứt gãy của thị trường vàng. Ban đầu, hồi tháng 3, các ngân hàng chịu lỗ lớn khi giá hợp đồng tương lai vàng trên sàn hàng hóa New York tăng cao bất thường so với giá trên sàn London. Tuy nhiên, sau đó, họ bắt đầu lãi đậm nhờ chênh lệch giá hợp đồng tương lai giữa hai sàn này.

Thị trường giao dịch hàng hóa chứng kiến sự trở lại khởi sắc của các nhà băng trong bối cảnh lợi nhuận của giới ngân hàng trong ngành này sụt giảm mạnh trong suốt thập kỷ qua. Nguyên nhân là giá của nhiều loại hàng hóa đi xuống cùng các biện pháp hạn chế giao dịch rủi ro của nhà chức trách.

Goldman Sachs Group Inc. là một trong những ngân hàng “chuyển bại thành thắng” khi chỉ 3 năm trước vẫn ghi nhận lợi nhuận thấp kỷ lục nhưng tới tháng 5 vừa rồi, doanh thu từ giao dịch hàng hóa của nhà băng này đã vượt 1 tỷ USD.

“Tôi cho rằng hầu hết ngân hàng cũng nhận định những yếu tố như vậy khó diễn ra lần nữa nên đang tìm cách tập trung cho các giao dịch dài hạn hơn”, Shahani cho biết. Ông cũng cho rằng giới ngân hàng đang cố gắng kiếm lời từ những diễn biến hiện tại của thị trường để thuyết phục khách hàng doanh nghiệp thực hiện các giao dịch dài hạn hơn.

Tình hình khởi sắc trên thị trường hàng hóa của các ngân hàng phố Wall trái ngược với sự ảm đạm của giới ngân hàng châu Âu với hàng loạt bê bối.

Coalition là hãng nghiên cứu chuyên theo dõi doanh thu từ giao dịch hàng hóa của các ngân hàng như Goldman, JPMorgan và Morgan Stanley, không bao gồm những ngân hàng tại Australia, Canada và thị trường mới nổi.