Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 48.400 tỷ đồng, lãi suất giảm sâu

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 48.400 tỷ đồng trong tuần vừa qua. Thanh khoản dồi dào giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng dao động trong biên độ hẹp. Tại thị trường dân cư, lãi suất tiết kiệm giảm sâu.

Thanh khoản trên hệ thống ngân hàng tiếp tục ổn định và hoạt động trên kênh thị trường mở khá trầm lắng. Cụ thể, trong tuần vừa qua Ngân hàng Nhà nước chỉ phát hành mới 578 tỷ đồng trên kênh mua kỳ hạn, ở kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 5,0% nhằm tài trợ cho khoản đáo hạn trên kênh này (753 tỷ đồng).

Điểm nhấn trong tuần tiếp tục đến từ khối lượng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày đáo hạn với tổng giá trị là 49.000 tỷ đồng. Nhờ vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 48.400 tỷ đồng thông qua kênh thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh tín phiếu giảm xuống còn 41.700 tỷ đồng và trên kênh cầm cố giảm mạnh xuống chỉ còn 1.400 tỷ đồng.

Nguồn: SSI

Theo Bộ phận phân tích tại Công ty chứng khoán SSI, thanh khoản dồi dào giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng dao động trong biên độ hẹp (4,0 – 4,5% cho kỳ hạn qua đêm và 4,3 - 5,0% trong khi đó ổn định ở các kỳ hạn dưới 1 tháng).

Trong tuần này, khối lượng tín phiếu đáo hạn ước tính là 24.800 tỷ đồng và tiếp tục là yếu tố giúp hỗ trợ thanh khoản.

Trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành lần thứ 3 trong năm, với mức giảm 50 điểm cơ bản ở một số lãi suất chủ chốt như lãi suất tái cấp vốn, trần lãi suất huy động dưới 6 tháng hay lãi suất trên kênh OMO.

Như vậy, đa số lãi suất điều hành đều đã giảm về mức trước Covid (năm 2019) hay thậm chí thấp hơn mức đó, cho thấy động thái khá chủ động của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, cũng như là tín hiệu cho việc lãi suất thị trường cần phải điều chỉnh thêm từ mức hiện tại để có thể về vùng trước Covid.

Trên thực tế, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường tiếp tục hạ nhiệt ở các kỳ hạn, với mức giảm 50 điểm cơ bản ở cả nhóm NHTMCP Nhà nước và tư nhân cho kỳ hạn dưới 6 tháng và 20-50 điểm cơ bản cho kỳ hạn trên 6 tháng. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất vẫn khá phân hóa giữa các nhóm ngân hàng này cho kỳ hạn trên 6 tháng. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện niêm yết ở mức 6,8% cho nhóm NHTMCP Nhà nước, 7,2-7,5% cho nhóm NHTMCP lớn và 7,8 – 8,8% cho nhóm NHTMCP còn lại.

Trên thị trường ngoại hối, các nhà phân tích tại Chứng khoán SSI cho biết, các thông tin kinh tế trong tuần qua đều cho thấy kinh tế nước Mỹ vẫn cho thấy tăng trưởng ổn định và lạm phát vẫn ở mức cao. Trong đó, GDP quý I/2023 ghi nhận mức tăng 1,3% so với quý IV/2022 theo báo cáo sơ bộ lần 2, tích cực hơn mức tăng 1,1% từ báo cáo sơ bộ lần đầu. Tại thị trường lao động, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 20/05 ở mức 229 nghìn đơn, chỉ tăng nhẹ từ 225 nghìn đơn của tuần trước đó và thấp hơn khá nhiều so với mức 249 nghìn đơn theo dự báo. Về tiêu dùng, niềm tin tiêu dùng tại Mỹ do Đại học Michigan khảo sát được điều chỉnh lên mức 59,2 điểm trong tháng 5, cao hơn so với mức 57,7 điểm theo kết quả sơ bộ.

Ngược lại, chỉ số lạm phát PCE cơ bản vẫn ghi nhận mức tăng 4,7% so với cùng kỳ - cao hơn dự báo và cho thấy việc hạ nhiệt áp lực lạm phát vẫn là vấn đề khá khó khăn.

Các chuyên gia đánh giá, nhìn chung, các thông tin trên đều cho thấy xu hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới vẫn chưa rõ rang và khiến thị trường điều chỉnh dự báo về lãi suất mục tiêu của Fed. Công cụ dự báo của CME trong cuộc họp tháng 6 cho thấy có 66% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản (từ mức 25% vào 1 tuần trước đó). Thậm chí, xác suất thị trường đánh giá Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 hiện đang là 23% (tăng từ mức 4%). Nhờ vậy, đồng USD đã có một tuần tăng giá khá mạnh (DXY tăng 1%) trong khi những đồng tiền chủ chốt khác đều giảm giá so với USD như JPY (giảm 1,9%), GBP (giảm 0,8%), EUR (giảm 0,7%) hay CNY (giảm 0,7%).

Trên thị trường trong nước, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá tự do tăng giá nhẹ, hiện đang dao động quanh mức 23.500 VND/USD trong khi tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng tăng nhẹ lên mức 23.480 VND/USD.

Nhìn chung, xu hướng của VND trong tháng 5 trái ngược với xu hướng quốc tế (VND hầu như chỉ đi ngang trong khi DXY đã tăng tới 2,5% trong tháng nhờ nguồn cung ngoại tệ khá tích cực trong khi nhu cầu ngoại tệ đang ở trạng thái khá yếu (nhập khẩu giảm 17,9% so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm), theo SSI.