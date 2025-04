Tham dự Phiên họp còn có Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng, Lãnh đạo các vụ, cục thuộc NHNN, Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 1 và 2, Lãnh đạo các ngân hàng thương mại (NHTM), các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Phiên họp đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Trong thời gian qua ngành Ngân hàng đã nỗ lực không ngừng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong công cuộc chuyển đổi số và đã đạt được nhiều thành quả trên các trụ cột quan trọng: Chuyển đổi nhận thức, hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng khai thác dữ liệu và phát triển các mô hình ngân hàng số; cùng với công tác đảm bảo an ninh, an toàn...; quán triệt nội dung, tinh thần tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 03 của Chính phủ, NHNN đã nghiên cứu, rà soát đầy đủ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ ngành Ngân hàng được giao để ban hành kế hoạch triển khai của ngành Ngân hàng tại Quyết định số 1364/QĐ-NHNN ngày 05/3/2025. Các nhiệm vụ tại Kế hoạch đã được giao cụ thể đến các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT) để tổ chức triển khai, hiện thực hóa mục tiêu đưa phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa ngành Ngân hàng phát triển nhanh, bền vững, an toàn, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng để triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW gồm: (i) Nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy; (ii) Hoàn thiện thể chế; (iii) Tăng cường đầu tư và hoàn thiện hạ tầng; (iv) Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, triển khai các nhiệm vụ đột phá, đổi mới sáng tạo; (v) Tăng cường hợp tác quốc tế.

Đến nay, NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD) đã đạt được một số kết quả nổi bật trong thực hiện kế hoạch tại Quyết định số 1364/QĐ-NHNN ban hành ngày 05/3/2025 triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW như: (i) NHNN đã nghiên cứu, hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; ban hành Chương trình xây dựng thông tư năm 2025 của NHNN với tổng số dự kiến là 21 thông tư; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đã và đang triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là lĩnh vực thanh toán và ngân hàng số theo chương trình đã được phê duyệt nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. (ii) Các TCTD đã điều chỉnh các quyết định phù hợp với xu thế phát triển khoa học, công nghệ, đồng thời tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng cũng đạt được những kết quả tích cực trong việc thực hiện Đề án 06: NHNN đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an…, ban hành nhiều văn bản để triển khai, thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và thường xuyên chỉ đạo toàn Ngành về việc triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, tài khoản VNeID… phục vụ hoạt động nghiệp vụ ngân hàng.

Tính đến hết ngày 11/4/2025, toàn ngành Ngân hàng đã có hơn 108,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chíp hoặc ứng dụng VneID, trong đó: 60 TCTD đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chíp qua thiết bị tại quầy; 56 TCTD và 39 tổ chức trung gian thanh toán (TGTT) đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắp chíp qua ứng dụng điện thoại; 32 TCTD và 15 tổ chức TGTT đang triển khai ứng dụng VneID trong đó có 18 đơn vị đã triển khai thực tế.



Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Đức Khanh)

Chỉ đạo tại Phiên họp, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của ngành Ngân hàng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 phải nghiên cứu sâu các nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHNN.

Đối với các đơn vị thuộc NHNN: (i) Cần tăng cường ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động, phổ biến đến từng cán bộ, nhân viên. Mỗi đơn vị phải quán triệt nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động tham gia các hội thảo, tọa đàm về đổi mới sáng tạo và công nghệ; (ii) Chủ động rà soát nhiệm vụ, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình ứng dụng công nghệ, đảm bảo an toàn bảo mật và hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; (iii) Tăng cường hợp tác quốc tế để cập nhật xu hướng công nghệ mới, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia, tham gia các diễn đàn, mạng lưới về tài chính số, an toàn thông tin, và thử nghiệm các công nghệ hiện đại; (iv) Tiếp tục rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản pháp lý theo hướng hỗ trợ phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với các TCTD và TGTT: (i) Xây dựng và kết nối kho dữ liệu nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó cần hoàn thành việc đối chiếu, xác thực thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc người đại diện hợp pháp; (ii) Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, giảm thiểu tối đa rủi ro phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ ngân hàng số; (iii) Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số; (iv) Triển khai các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào hạ tầng và công nghệ số theo quy định; (v) Tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế về công nghệ số, đồng thời phối hợp trong công tác an ninh bảo mật, phòng chống rủi ro mạng và gian lận quốc tế.