Ngân hàng Phương Đông (OCB) sẽ phát hành 26.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Theo đó, Ngân hàng Phương Đông dự kiến phát hành tối đa 26.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bảo đảm/bảo lãnh thanh toán.

Số lượng và thời điểm phát hành dự kiến của từng đợt

Theo kế hoạch, lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng, trong quý 2, 3 và 4 năm nay. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Về kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được OCB dùng để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành. OCB đã thanh toán đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành này.

Ngân hàng Phương Đông đã thực hiện 15% kế hoạch lợi nhuận sau quý đầu năm

Trong báo cáo tài chính quý I/2023 với thu nhập lãi thuần tăng trưởng gần 5% đạt trên 1.750 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư tăng lần lượt 276% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm gần 4% xuống còn 123 tỷ đồng. Mảng chứng khoán kinh doanh và hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận lãi thuần giảm lần lượt 99% và 32% so với quý I/2022.

Kết quả, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng được OCB trình cổ đông trong ĐHĐCĐ thường niên 2023, ngân hàng đã thực hiện được gần 15% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của OCB đạt mức hơn 199.100 tỷ đồng tăng 2,65% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng đạt gần 122.000 tỷ đồng tăng 1,76% so với đầu năm. Số dư nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm cuối quý I/2023 tăng 51% so với đầu năm, lên hơn 4.000 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,2% lên 3,3%.