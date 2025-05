Ngân hàng Thái Lan cắt giảm lãi suất, dự kiến nền kinh tế tăng trưởng chậm lại

Ngân hàng Maybank đã phát hành báo cáo mới nhất về nền kinh tế Thái Lan với tiêu đề: "Thailand Economics - BOT Cuts by 25 bps, Sees 2025 GDP Growth Between +1.3% and 2% ", tạm dịch là "Ngân hàng Thái Lan cắt giảm lãi suất chính sách 0,25 điểm, xem xét kịch bản tăng trưởng GDP giữa 1,3% và 2%".



Theo các nhà nghiên cứu, BOT có khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong quý 3 năm 2025, ngay cả khi có thỏa thuận Thái-Mỹ.



Trong trường hợp thỏa thuận thương mại Thái-Mỹ đạt được dẫn đến mức thuế quan của Hoa Kỳ chỉ cao hơn một chút so với mức 10% hiện tại, Maybank kỳ vọng ngân hàng trung ương Thái Lan sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất trong tháng 6, nhưng sẽ nới lỏng thêm 25 điểm cơ bản vào quý 3 năm 2025, khi mức độ thiệt hại của các chính sách thương mại của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế trở nên rõ ràng.



Trong kịch bản cơ sở này, Maybank kỳ vọng tăng trưởng GDP của Thái Lan là +2,3% trong năm 2025 (với mức tăng trưởng GDP quý 1 ước tính là +2,7%). Nhưng nếu căng thẳng thương mại toàn cầu trở nên tồi tệ hơn, Maybank không loại trừ khả năng nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2025, kèm theo hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho khu vực doanh nghiệp. Thâm hụt tài khóa cho năm tài chính 2026 của Thái Lan sẽ bắt đầu từ tháng 10 này, khi đó có thể lên tới gần 5% GDP (từ mức 4,3% trong năm tài chính này).

Ngân hàng Thái Lan cắt giảm lãi suất chính sách, xuống 1,75%

Hôm 30/04/2025, Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Thái Lan (BOT) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 5-2 để hạ lãi suất chính sách xuống 1,75%. Hai thành viên MPC đã bỏ phiếu để giữ nguyên. Động thái này đã được 17 trong số 21 nhà kinh tế thị trường được khảo sát dự đoán.



BOT đã trích dẫn các chính sách thương mại của Hoa Kỳ và bối cảnh toàn cầu khó lường là những yếu tố chính khiến triển vọng trong nước xấu đi, lưu ý rằng: "Quá trình này chỉ mới bắt đầu và chịu nhiều bất ổn". Đồng thời, BOT cũng báo hiệu sự sẵn sàng hiệu chỉnh chính sách tiền tệ để ứng phó với những thay đổi trong tương lai, mở ra cánh cửa nới lỏng hơn nữa.



Phát biểu một ngày trước đó, Thống đốc BoT Sethaput Suthiwartnarueput cho biết “rõ ràng là cơn bão đang đến từ cuộc chiến thương mại” và “nhu cầu tập trung vào sự ổn định là rất cao”.

Thái Lan dự kiến nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ chậm hơn

Ngân hàng trung ương Thái Lan đã đưa ra hai kịch bản cho triển vọng kinh tế của mình. Trong kịch bản tham chiếu của mình, nếu các cuộc đàm phán thương mại kéo dài và thuế quan của Hoa Kỳ vẫn ở mức gần với mức hiện tại, tăng trưởng GDP năm 2025 sẽ ở mức khoảng +2%. Nhưng nếu thuế của Hoa Kỳ tăng lên một nửa so với "thuế quan qua lại" bị đe dọa, thì tăng trưởng GDP sẽ trung bình khoảng +1,3%.



Hiện tại, BOT dự báo lạm phát tiêu đề ở mức +0,5% vào năm 2025, thấp hơn phạm vi mục tiêu từ 1 đến 3%, do giá năng lượng toàn cầu yếu và trợ cấp của Chính phủ - nhưng dự báo lạm phát CPI là +0,2% trong kịch bản "thuế quan cao hơn".



Vào ngày 2 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã đe dọa "thuế đối ứng" với Thái Lan là 36% đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan (nâng mức thuế quan có hiệu lực lên 36,9%) nhưng tạm thời áp dụng mức 10% hiện hành trong thời gian "tạm dừng" khi các cuộc đàm phán thương mại song phương có thể diễn ra.



Có tính đến các miễn trừ cụ thể cho từng sản phẩm và thuế ô tô, thép và nhôm 25% (lần lượt bao gồm 32% và 28% hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Hoa Kỳ), các nhà nghiên cứu Maybank ước tính rằng thuế quan có hiệu lực của Hoa Kỳ đối với Thái Lan hiện ở mức 11,8%.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã phải chịu 2 đòn giáng, đầu tiên là ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Myanmar vào tháng 3, trong khi niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng bị lung lay bởi viễn cảnh áp thuế 36% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ.

Sản xuất công nghiệp tháng 3 giảm nhẹ -0,7%, sự phục hồi có thể chỉ kéo dài trong ngắn hạn

Theo dữ liệu công bố mới công bố của Thái Lan, sản xuất công nghiệp (IP) được hưởng lợi từ việc tải trước để ghi nhận mức giảm hẹp hơn vào tháng 3 (-0,7% so với dự báo: -2,4%, tháng 2: -3,9%). Các danh mục có nhu cầu đáng kể từ nước ngoài, bao gồm ổ đĩa cứng (+19,5% so với tháng 2 là -0,3%) và xe cộ (-3,9% so với tháng 2 là -12,4%), đã ghi nhận những cải thiện đáng kể vào tháng 3.



Các nhà nghiên cứu cho rằng, sự phục hồi sản xuất công nghiệp của Thái Lan có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, vì dữ liệu tháng 3 phản ánh hoạt động trước thông báo "Ngày giải phóng" của Trump. Tùy thuộc vào kết quả đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn, dự báo tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Thái Lan sẽ đạt từ -2 đến -4% trong toàn bộ năm 2025.