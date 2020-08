Theo thống kê của Công ty chứng khoán Vndirect, ngành nông nghiệp Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng chậm nhất trong giai đoạn 2017-2020 nhưng có tiềm năng phục hồi mạnh.

Công ty chứng khoán Vndirect vừa công bố Tiêu điểm vĩ mô. Trong đó, Vndirect "bức tranh" của ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian qua và dự báo cho tương lai gần.

Ngành nông nghiệp tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 2017-2020

Vndirect đánh giá ngành nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 2017-20, do ngành này chịu tác động tiêu cực bởi thương mại xuyên biên giới bị thắt chặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, biến đổi khí hậu và sự lây lan của dịch tả lợn Châu Phi (ASF).

Ngành nông nghiệp tăng trưởng chậm nhất 4 năm nhưng nhiều tiềm năng phục hồi

Xét theo các phân ngành nhỏ hơn, nông nghiệp tăng 0,8% so với cùng kỳ, lâm nghiệp tăng 2,2% so với cùng kỳ trong khi thủy sản tăng 2,4% so với cùng kỳ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng giá trị xuất khẩu hàng nông sản 6 tháng đầu năm 2020 giảm 3,4% so với cùng kỳ xuống 18,8 tỷ USD.

Nguyên nhân chính khiến xuất khẩu nông sản giảm là thương mại xuyên biên giới bị thắt chặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát và nhu cầu bên ngoài yếu, bao gồm các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản. Ngành chăn nuôi cũng chịu tác động nặng nề bởi sự lây lan trở lại của dịch tả lợn châu Phi.

Theo TCTK, quy mô đàn lợn của Việt Nam trong tháng 6/2020 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 1,6 triệu tấn, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước (Q2/20 đạt 816,2 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ).

Phục hồi nhanh nửa cuối năm 2020

Vndirect đưa ra hai kịch bản cho ngành nông nghiệp Việt Nam nửa cuối năm 2020.

Cụ thể, theo kịch bản tích cực, ngành nông, lâm, thủy sản, Vndirect cho rằng ngành này sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi nhanh trong nửa cuối năm 2020 nhờ thị trường xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản đang mở cửa trở lại nền kinh tế, sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với nông sản của Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2020, đặc biệt là các mặt hàng thủy sản như cá tra và tôm, Chính phủ đẩy mạnh phục hồi đàn lợn sau khi dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát.

Vndirect dự báo tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,2% so với cùng kỳ trong 6 tháng cuối năm 2020, từ mức 1,2% trong nửa đầu năm. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP của Q3/20 đạt 3,5% so với cùng kỳ và tăng tốc lên 5,6% so với cùng kỳ trong Q4/20.

Tuy nhiên, Vndirect cũng đưa ra thêm kịch bản "xấu" hơn. Theo đó, Vndirect tăng trưởng của ngành nông, lâm, thủy sản 6 tháng cuối năm 2020 đạt 2,3% sv cùng kỳ (so với mức tăng 1,2% trong nửa đầu năm 2020 và 1,8% trong nửa cuối năm 2019) do nhu cầu bên ngoài đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở mức thấp. Trong kịch tiêu cực, Vndirect dự báo GDP Q3/20 chỉ tăng 1,6% sv cùng kỳ 2019 và GDP Q4/20 tăng 3,5% so với cùng kỳ.